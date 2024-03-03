7 مارس.. القومى للبحوث يعقد لقاء للتعريف بمبادرة أجيال لتطوير مهارات الشباب

تستعد وحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث للإعلان عن مبادرة "أجيال" لتطوير مهارات الشباب للعام الثاني صيف 2024 ، والتي ينظمها المركز القومي للبحوث في إطار دوره المجتمعي لكافة فئات المجتمع وخاصة الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وتحت إشراف الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، وبتنسيق من الدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي رئيس وحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث.

ويعقد يوم تعريفي بمبادرة المركز القومي للبحوث "أجيال" لتطوير مهارات الشباب في نسختها الثانية (صيف 2024 )، بالقاعة الجديدة بالمركز يوم الخميس 7 مارس الجارى من الساعة 11 ص - 1 ظ، ويتضمن جدول اللقاء الترحيب بالحضور من داخل وخارج المركز يليه ⁠عرض فيديو تعريفي عن المبادرة.

ثم شرح أنواع البرامج المتاحة وطريقة الإشتراك مع إلقاء الضوء على التخصصات المدرجة تدعمها كلمة من إدارة التدريب بالمركز لشرح النشاطات والدورات المنعقدة من خلالها، بعدها سوف يتم طرح سبل التنسيق في تنفيذ بعض مشروعات تخرج للطلبة داخل معامل المركز، ويختم اليوم بتلقي الإقتراحات من السادة الحضور المهتمين بالإشتراك في المبادرة.

صقل وتطوير مهارات الشباب الأكاديمية

وتستهدف المبادرة فئة الشباب من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية وما بعد الجامعية، بهدف صقل وتطوير مهارات الشباب الأكاديمية، وتوسيع آفاق المعرفة لديه، وإكسابه الخبرة اللازمة لتعزيز مساره البحثي والعلمي، وتمتاز اللقاءات العلمية ضمن المبادرة بعقد جلسات تفاعلية مع أساتذة من المركز ذوي خبرة في مجال البحث العلمي، مع تطبيقات عملية داخل معامل المركز وذلك لمواكبة التطور التقني العالمي ومتطلبات سوق العمل، كما تتيح المبادرة عقد برامج علمية متخصصة لطلاب المرحلة الجامعية النهائية تشمل اختيار موضوع مشروع التخرج وخطوات إعداده،كما تمنح المبادرة شهادة مشاركة معترف بها تعزز من السيرة الذاتية للمتقدمين.