الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

  تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب داخل مستشفى المطرية التعليمى

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنح المطرية، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى المطرية التعليمي لجلسة 21 مارس.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي، للمحاكمة الجنائية، بتهمة استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، وإحداث إصابات للطبيب.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص يعمل مديرًا لأحد فروع بنك شهير، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة؛ لاتهامه بالاعتداء بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتبين أن المتهم أحدث إصابات بالغة بطبيب؛ لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور؛ لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

تأجيل محاكمة طبيب مستشفى المطرية التعليمي جلسة 21 مارس محكمة جنح المطرية

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