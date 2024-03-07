بلومبرج: قوى الشرق الأوسط تتحرك لدعم مصر

أشارت الكاتبة سيلفيا ويستال في تقرير نشره موقع "بلومبرج" إلى أن البنك المركزي المصري قام، أمس، برفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة قياسية وسمح لقيمة العملة المحلية بالانخفاض بنسبة 40٪ تقريبًا.

في اليوم نفسه، توصلت البلاد، التي تعاني من ضائقة مالية، لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم موسعة بقيمة 8 مليارات دولار.

يأتي كل ذلك بعد أيام من إبرام صفقة استثمارية ضخمة مع الامارات العربية المتحدة ذات النفوذ المتزايد.

لطالما انتقدت الإمارات أساليب مصر الاقتصادية، لكن أبو ظبي أدركت أيضًا أن مصر دولة لا يمكن السماح لها بالفشل خاصة في ظل الفوضى الإقليمية التي أشعلتها الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وتلعب مصر، بجانب قطر دورا أساسيا في المفاوضات بين الأطراف المتحاربة لإنهاء الصراع وتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة، التي تشهد أزمة إنسانية متفاقمة.

لهذا السبب وافقت الإمارات على ضخ 35 مليار دولار إلى مصر وتطوير منطقة "رأس الحكمة" على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة مدينة مانهاتن الأمريكية، وساعدت هذه الصفقة الضخمة لجنة السياسة النقدية على إصدار هذه القرارات بالأمس.

وتعهدت الإمارات، التي تستخدم ثروتها لتضخيم نفوذها الجيوسياسي، بضخ المساعدات للقاهرة لدفعها نحو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طالبها بها صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة وبدعم من الولايات المتحدة.

وأشارت الكاتبة إلى أن الامارات تشعر أيضا بالقلق بشأن استقرار مصر، التي تعتبر بؤرة تاريخية لانطلاق انتفاضات الشرق الأوسط، حيث يعاني سكانها، البالغ عددهم أكثر من 100 مليون شخص، من التداعيات السلبية لارتفاع معدل التضخم في البلاد.

بينما تحاول الإمارات ممارسة نفوذ أكبر في مصر لعقود قادمة، تتطلع المملكة العربية المملكة العربية السعودية، ذات الثقل الاقليمي الكبير، إلى تطوير أراضي مصرية على ساحل البحر الأحمر.

أشارت الكاتبة في نهاية التقرير إلى أن الأمل الآن يتمثل في أن تجلب التحركات الأخيرة نوعا من الاستقرار لمصر، التي وصفتها بأنها أكثر أجزاء اللغز العربي خطورة.