مسلسلات رمضان 2024|ناقد فنى: الأعمال المطروحة متنوعة وضخمة الإنتاج

وصف الناقد الفني نادر عدلي، المسلسلات المطروحة حاليًا على الساحة الفنية والمشاركة في الماراثون الرمضاني 2024، بالتنوع وضخامة الإنتاج في عدد من الأعمال، خاصة ما ظهر جليًّا للجمهور والجميع في برومو مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وأن فكرة المسلسل تعود لعصور قديمة، وإن صحت فكرة ضخامة الإنتاج فهذا سيكون فكرة متميزة.

وتابع عدلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "أحمد مكي يُقدّم للعام الثامن الكبير أوي، وهو مسلسل ينتمي إلى الكوميديا وهو شخص خفيف الظل وذو أفكار مختلفة دائمًا، بالإضافة إلى ظهور الفنانة نيللي كريم من خلال فراولة وهو ينتمي إلى الكوميديا أيضًا"، موضحًا أهمية مسلسلات الـ15 حلقة وتواجدها بكثرة في شهر رمضان المبارك.

وأضاف: "مسلسلات الـ 15 حلقة المُقدّمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي خطوة مهمة للجمهور، تنوّع داخل العمل الرمضاني وهذا يجعل الجمهور يتابع أكثر من عمل في الفترة ذاتها".

وعن عودة الفنان يحيى الفخراني، قال: "الفخراني تليفزيونجي، يعمل في مجال الدراما أكثر من 20 عامًا، وهو شخص محترم ويحسب له اختيار أعماله الفنية ذات الأفكار والورق الهام، وهو يحظى بدرجة اهتمام كبيرة لدى المشاهد"، مختتمًا حديثه: "أتمنى أن يكون مسلسل الكبير أوي 8، والحشاشين على قدر اهتمام وانتظار الجمهور لهما، خاصة أن الأخير مخرجه هو الذي أخرج مسلسل الاختيار وهذا يحسب له".

مسلسلات رمضان 2024 على شاشات المتحدة

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تحضير أضخم خريطة دراما تليفزيونية للعرض خلال رمضان المقبل من خلال 19 مسلسلًا مختلف الألوان الدرامية ومنها مسلسل الحشاشين والكبير أوي 8 وغيرها.