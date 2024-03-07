الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"كاريكا وحواديتو".. عصام كاريكا بـ"فكر جديد ومختلف" في رمضان 2024

عصام كاريكا
عصام كاريكا

تجربة جديدة يٌقدّمها الفنان عصام كاريكا، في عالم الميديا، من خلال برنامج “كاريكا وحواديتو”، والذي سيٌقدم فيه شكل مختلف من الحكايات والكواليس النادرة التي ستظهر لأول مرة من خلال حديث “كاريكا” عن علاقته بالنجوم الذين عمل معهم، وممن هم أصدقاءه.

يٌشارك الفنان عصام كاريكا في برنامج “كاريكا وحواديتو”، في الماراثون الرمضاني 2024 وذلك بعدما تعاقد عليه مؤخرًا مع المنتج أنور البعثي المدير التنفيذي لشركة سبايدرز للإنتاج الفني،وقرر اختيار اسم "كاريكا وحواديتو" ليتناسب مع مٌقدّم البرنامج الفنان عصام كاريكا، والحكايات التي سيروها.

فكرة برنامج “كاريكا وحواديتو”

يتحدث الفنان عصام كاريكا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن فكرة برنامج "كاريكا وحوادتيو"، أن البرنامج ستدور فكرته حوّل حكايات وكواليس يفصح عنها لأول مرة من خلال برنامجه، بالإضافة إلى الكشف عن فيديوهات جديدة وحصرية عن أعمال مصرية شهيرة تٌعرض للمرة الأولى في البرنامج.

وأعرب كاريكا عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة التي سيخوضها في شهر رمضان المبارك 2024، مؤكدًا أن الفكرة ستكون مختلفة وجديدة في عالم الفن، وهو الأمر الذي حمسه للموافقة عليها دون تردد، خاصًة أنه يملك الكثير من الذكريات مع عدد كبير من زملاؤه وأصدقاءه في الوسط الفني.

الفنان عصام كاريكا يتحدث عن علاقته وحكايته مع عدد كبير من نجوم الفن سواء كانوا فنانين أو مطربين، ويأتي على رأس القائمة كلٍ من الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب، محمد سعد، محمد هنيدي، لطيفه، محمود الليثي، أحمد حلمي، مايا دياب، بالإضافة عن الحديث عن العظيم الراحل فؤاد المهندس وغيرهم من النجوم.

برنامج "كاريكا وحواديتو"

جدير بالذكر أن برنامج " كاريكا وحواديتو" هو ثاني أعمال شركة "سبايدرز برودكشن"، بعدما عٌرض برنامج " جبران " الذي طرح للجمهور عبر منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" فى رمضان 2022.

برنامج كاريكا وحواديتو الفنان عصام كاريكا عصام كاريكا المنتج أنور البعثي البرنامج اسم كاريكا وحواديتو كاريكا وحواديتو شهر رمضان

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