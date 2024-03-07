الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بحي باب الشعرية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، معرض "أهلًا رمضان" الذي تنظمه محافظة القاهرة والغرفة التجارية للقاهرة بحي باب الشعرية بالقاهرة، وذلك اليوم الخميس.

وشارك في افتتاح المعرض من غرفة القاهرة شريف يحيي، نائب رئيس غرفة القاهرة، واللواء صلاح العبد، أمين الصندوق ورئيس لجنة المعارض، وأشرف خصر، أمين الصندوق المساعد وعضو لجنة المعارض وخالد حسانين، عضو مجلس إدارة الغرفة. 

وتفقد عبدالعال والعشري، والحضور المعرض، مشيدين بتوافر كل السلع الأساسية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تنظيم المعارض السلعية.

وأشاد محافظ القاهرة، بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة، والدور الكبير الذي تقوم به الغرفة لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة، وضبط الأسواق حرصًا على المواطنين في ظل الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المعارض والمنافذ التي تنظمها المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة تقدم تخفيضات مهمة على جميع السلع الأساسية، وتوفيرها لكل احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، وأن هناك تكثيفًا للتعاون مع غرفة القاهرة التجارية في الفترة المقبلة لدعم المواطنين من خلال تنظيم مزيد من الشوادر والمعارض، خاصة خلال المواسم والأعياد، وهو ما يتم التنسيق له بصورة مكثفة حاليًا.

وقال أيمن العشري، إن هذا المعرض ضمن سلسلة المعارض التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع المحافظة في أحياء القاهرة المختلفة، خاصة الأحياء الشعبية، مؤكدًا أهمية هذه المعارض لأنها تقدم سلع متنوعة للمستهلك وبأسعار مخفضة نظرًا لتحمل الغرفة تكاليف تجهيز المعارض وإتاحة الأماكن مجانًا للعارضين في مقابل تقديم أكبر نسب خصم على أسعار السلع لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل حلول شهر رمضان المبارك.

وأشاد "العشري" بالتنسيق والتعاون الذي يتم بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية للقاهرة لدعم المواطنين مشيدًا بتكامل الأدوار بين الجهات لتنفيذ توجهات الدولة على الأصعدة كافة.

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