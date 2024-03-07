الخميس 07 مارس 2024
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محافظات

توزيع 2750 بون مواد غذائية مجانية على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم الخميس، استلام 2750 بون مشتريات مواد غذائية مجانية بقيمة ما يقرب من 500 ألف جنيه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن عملية توزيع البونات المجانية تتم وفقًا للأبحاث الاجتماعية الميدانية لتحديد أولويات الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، على أن يتم صرف البونات من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين، لافتًا إلى هذه المبادرة تعد كمساهمة من البنك الزراعي لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتلك الفئات المستحقة. 

من جهته، قدَّم محافظ المنوفية، الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لتقديم الدعم المستمر للأسر المستحقة وتخفيف العبء عن كاهلهم، مثمنًا جهود البنك ومساهمته المجتمعية الفعَّالة في النهوض والارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تفعيلا لمبدأ التكافل الاجتماعي، مؤكدًا استمرار التعاون الدائم مع البنك الزراعي المصري للارتقاء بالخدمات والعمل على إحداث تنمية شاملة بربوع المحافظة.

يتم ذلك انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم. 

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