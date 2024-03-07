وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من فريق أستوديو التصميم الدولي

استقبل الدكتور أيمن عاشور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وفدًا من فريق أستوديو التصميم الدولي (World Design Studio)، بحضور الدكتور ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور أكرم فاروق وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعدد من ممثلي جامعة هواجونج الزراعية الصينية، وطلاب الجامعتين.

أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية المشروعات التي يُنفذها أستوديو التصميم الدولي (World Design Studio)، مستعرضًا أبرز الشراكات التي يتم تنفيذها حاليًا بين الجامعات المصرية ونظيرتها الدولية المرموقة، بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.

وأشار الوزير إلى أن ورشة العمل الحالية تعُد فرصة لتبادل الخبرات والمهارات، والثقافات، والرؤى المختلفة بين الطلاب، متمنيًا أن يستفيد جميع الطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي، وأن يُحققوا أقصى استفادة مُمكنة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

ومن جهته، أكد د. ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس على أهمية المشروعات التطويرية التي عمل عليها أستوديو التصميم الدولي بكلية هندسة عين شمس WDS، مشيرًا إلى أن الأستوديو يجمع مُختلف التخصصات المعمارية بمُشاركة 3 جامعات، وهى (جامعة عين شمس، وجامعة كليمسون الأمريكية، وجامعة هواجونج الصينية)، لافتًا إلى أن المشروع بدأ منذ عام 2017، ويشارك فى الأستوديو سنويًا طلاب برامج العمارة والعمران بالجامعات الثلاث، للعمل في تطوير رؤى وحلول لمختلف المشكلات العمرانية داخل بلدانهم بشرط أن تكون مشروعات قومية.

ومن جانبه، أكد د. أيمن فريد مُساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والمُشرف العام على أستوديو التصميم الدولي، أن الأستوديو يضم عددًا من التخصصات منها: (التصميم المعماري والحضري والبيئي والتخطيط العمراني وتنسيق المواقع)، مشيرًا إلى أن الأستوديو يعتبر الأول من نوعه في مجال الدراسة الهندسية البينية التي تجمع تخصص العمارة والتخطيط العمراني، وتربطها بالعديد من التخصصات الهندسية الأخرى، لافتًا إلى أن الدراسة هذا العام تُجرى على عدة مواقع بمدينة أسوان، باعتبارها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، فضلًا عن كونها بوابة مصر الاقتصادية من الجنوب، موضحًا أنه طبقًا للاتفاق بين الجامعات الثلاث الشريكة في هذا المشروع، سيتم اختيار مدينة كل عام لإجراء دراسات ورؤى ومشروعات تنموية عليها.

وأعرب الوفد الصيني عن سعادته باستضافة جمهورية مصر العربية الورشة الثالثة والتي أقيمت في مدينة أسوان، مشيرًا إلى أن ورشة العمل تساهم في تبادل الخبرات والثقافات، وزيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

وتبادل الوزير الحديث مع ممثل الفريق المصري وممثل الفريق الصيني، واستعرض الطلاب أبرز الأنشطة التي قاموا بها في ورش العمل، وحث الدكتور أيمن عاشور الطلاب على المشاركة الفعالة ومواصلة اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن فريق التصميم الدولي كان قد شارك في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية "ادرس في مصر (Study in Egypt)" وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للآثار، وذلك بالشراكة مع كلية الهندسة جامعة عين شمس وجامعة هوشجنج الزراعية بدولة الصين وجامعة كليمستون بالولايات المتحدة الأمريكية، بمُشاركة 30 طالبًا وطالبة من برنامج WDS بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وجامعة هوشجنج الزراعية بدولة الصين؛ لدراسة بعض المناطق المٌستهدف تنميتها (قرية غرب سهيل، جزيرة النباتات، عزب كرور، الحديقة الدولية بأسوان، القرية النوبية).