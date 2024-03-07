الخميس 07 مارس 2024
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منوعات

جدول أكل رمضان 30 يوماً.. وطريقة عمل طاجن البسلة بالجزر

البسلة
البسلة

تحتار ربات البيوت في قائمة الوجبات والحلو التى تقدمها خلال شهر رمضان الكريم وخاصة أول يوم رمضان، حيث أنه مميز على سفر العائلات المصرية فيكثر به العزومات وغالبا ما يتم التجمع في بيت العائلة في هذا اليوم ويتم تقديم أفضل الأكلات التى يشتهر بها المصريين.

 جدول أكل رمضان 30 يوما.. وطريقة عمل طاجن البسلة بالجزر

يمكن تنظيم  الوجبات خلال شهر رمضان من خلال بعض الوصفات المناسبة التي يمكن تحضيرها يوم بيوم، ومن بينها بعض الأكلات من الدول العربية وغيرها ونقدم من خلال الدستور يوميا وجبات الفطار والسحور.

وحتى تقومي بالتوفير على نفسك التفكير بشكل يومي في أصناف الأطعمة التي يمكنك تقديمها على مائدة الإفطار، إليكِ قائمة بأصناف الأطباق التى يتم تقديمها على سفرة أول يوم رمضان كما نقدم طبق بسلة بالجزر.

قائمة الأكل التى توفر عليك مجهود التفكير في رمضان

خشاف.

سمبوسك بالجبن.

سلطة خيار بالزبادي.

شوربة لسان عصفور.

بط مشوي بدبس الرمان.

سلطة خضراء.

كنافة بالكريمة.

أفضل أكلة في رمضان  

طاجن البسلة بالجزر 

  • 50 جم سمن
  • 100 جم بصل
  • 5فصوص ثوم مفروم
  • 500 جم لحم بتلو مكعبات
  • نصف كيلو بسلة
  • 100 جرام جزر مكعبات
  • 100 جرام بطاطس مكعبات
  • 250 مل ماء مغلى
  • نص كيلو طماطم
  • 100 جم صلصه
  • 250 مل شوربه
  • 2 مكعب مرق
  • 5 جم ملح
  • 5 جم فلفل

جدول أكلات شهر رمضان.. طريقة عمل البطاطس البورية بالكريمة

طريقة تحضير طاجن البسلة بالجزر

  1. نقوم بتشويح  البصل والثوم فى إناء على النار وعندما يدبل نضيف اللحمة ننتظر دقائق قليلة.
  2. نقوم بإضافة الجزر والبطاطس ثم نضيف الماء المغلى ونتركها تنضج على نار هادئة.
  3. عندما تبدأ اللحمة فى النضج نضيف الطماطم والصلصة والشوربة.
  4. نضع التوابل ملح وفلفل ومكعب مرق ونضيف البسلة ونتركها تغلى ونرفعها من على النار.
  5. نضعها فى طاجن وندخلها الفرن حتى تأخذ اللون المطلوب ثمم تكون جاهزة للأكل.
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