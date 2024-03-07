جدول أكل رمضان 30 يوماً.. وطريقة عمل طاجن البسلة بالجزر

تحتار ربات البيوت في قائمة الوجبات والحلو التى تقدمها خلال شهر رمضان الكريم وخاصة أول يوم رمضان، حيث أنه مميز على سفر العائلات المصرية فيكثر به العزومات وغالبا ما يتم التجمع في بيت العائلة في هذا اليوم ويتم تقديم أفضل الأكلات التى يشتهر بها المصريين.

جدول أكل رمضان 30 يوما.. وطريقة عمل طاجن البسلة بالجزر

يمكن تنظيم الوجبات خلال شهر رمضان من خلال بعض الوصفات المناسبة التي يمكن تحضيرها يوم بيوم، ومن بينها بعض الأكلات من الدول العربية وغيرها ونقدم من خلال الدستور يوميا وجبات الفطار والسحور.

وحتى تقومي بالتوفير على نفسك التفكير بشكل يومي في أصناف الأطعمة التي يمكنك تقديمها على مائدة الإفطار، إليكِ قائمة بأصناف الأطباق التى يتم تقديمها على سفرة أول يوم رمضان كما نقدم طبق بسلة بالجزر.

قائمة الأكل التى توفر عليك مجهود التفكير في رمضان

خشاف.

سمبوسك بالجبن.

سلطة خيار بالزبادي.

شوربة لسان عصفور.

بط مشوي بدبس الرمان.

سلطة خضراء.

كنافة بالكريمة.

أفضل أكلة في رمضان

طاجن البسلة بالجزر

50 جم سمن

100 جم بصل

5فصوص ثوم مفروم

500 جم لحم بتلو مكعبات

نصف كيلو بسلة

100 جرام جزر مكعبات

100 جرام بطاطس مكعبات

250 مل ماء مغلى

نص كيلو طماطم

100 جم صلصه

250 مل شوربه

2 مكعب مرق

5 جم ملح

5 جم فلفل

طريقة تحضير طاجن البسلة بالجزر