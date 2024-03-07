ابحث عن العشيق.. نساء قتلن أزواجهن بدافع الخيانة

شهدت الآونة الأخيرة العديد من جرائم القتل الأسرية والتي راح ضحيتها بعض الأزواج وكان للخيانة الزوجية ووجود العشيق الدور الأبرز لارتكاب تلك الوقائع.

وفي هذا التقرير نعرض أبرز الجرائم التي شهدناها الفترة الماضية.

قتلته علشان كان ناوي يطلقني

قررت ربة منزل قتل زوجها بعد عشرة دامت بينهما سنوات، بسبب اعتزامه تطليقها، بمنطقة المطرية، فكانت بداية الواقعة برجوع المجني عليه إلى منزله بعد انتهاء عمله، ليتفاجأ بزوجته ربة منزل، التي قررت إنهاء حياته بطريقة لا يتوقعها، حيث دست له الأقراص المخدرة في الطعام، وبعد أن خارت قواه أمسكت بسكين ومزقت جسده وتركته ينزف أمامها دون محاولة إسعافه، وعقب ذلك توجهت وسلمت نفسها.

واعترفت أمام جهات التحقيق بقتل زوجها بسبب نيته تطليقها عقب سنوات الزواج التي جمعتهما وبعد أن تأكدت من نيته خططت لقتله وإنهاء حياته

زوجة تتخلص من زوجها وادعت سفره

تجردت زوجة من مشاعر الإنسانية ولم تكتف بخيانة زوجها بل كتبت له نهاية مأساوية بالاشتراك مع عشيقها دست له المخدر في الشاي ودفنت جثته داخل الشقة.

تلقى أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية بلاغًا من شوقي عبدالعزيز 60 سنة، صاحب عقار بمجمع المحاكم بدائرة قسم ثاني المنصورة بانبعاث رائحة كريهة من شقة نجله “مصطفي-30 سنة” وهو متغيب وحرر بذلك محضرا ويشك أنها رائحة جثة نجله.

وانتقل رجال المباحث الى مكان الحادث وتبين من المعاينة أن غرفه نوم هي مصدر الرائحة الكريهة ومقام فيها مصطبة أسمنتية علي هيئة قبر. تم هدم المصطبة بعد إذن النيابة وعثر بها علي هيكل عظمي للجزء الأسفل من جسد رجل.

سيدة تتخلص من زوجها وتقطيعه لآشلاء ببدر

حالة من الرعب عاشها أهالي مدينة بدر، عندما أقدمت على قتل زوجها بمساعدة عشيقها وقطعته إلى أشلاء، ووضعته داخل أكياس سوداء، ثم ألقته داخل أحد صناديق القمامة بالمنطقة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من سيدة تفيد بتغيب زوجها وبإجراء التحريات قاموا بتفتيش الشقة بعد أن لاحظوا أن سيارته مركونة في الجراج، وجدوا آثار بقعة دم على السجادة، لتنكشف جريمة قتله على يد زوجته وبمساعدة صديق لها، حتى اعترفت الزوجة بأنها حملت جثته ووضعتها داخل الحمام، وظلت تقطعه إلى أشلاء صغيرة للتخلص من جثمانه، وألقتها داخل أكياس بلاستيك وقامت بإلقائها داخل صناديق القمامة، وبعدها قامت بمسح الشقة من الدم وكأن شيئًا لم يحدث، وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة.

سيدة تخلصت من زوجها بالعاشر من رمضان



كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية غموض العثور على جثة شخص بمدينة العاشر من رمضان، وتبين قيام ربة منزل بالتخلص من زوجها، بمساعدة عشيقها في تنفيذ الجريمة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بقتل الزوج بناءً على خطة أعدتها زوجته للخلاص منه، وساعدها عشيقها في تنفيذ خطتها

بدأت الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثورعلى جثة لشخص في العقد الثالث من عمره بالحي 16 بمدينة العاشر من رمضان.



تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه التي خانته بعلاقة آثمة، ثم فكرت في التخلص منه بمساعدة عشيقها ليخلو لهما الجو.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد



ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل.