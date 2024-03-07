أسهم بنك أمريكي تنخفض بنسبة 42%

علقت شركة "New York Community Bancorp" الأمريكية تداول أسهمها، وذلك أن انخفضت الأوراق المالية للمؤسسة الائتمانية بنسبة 42% خلال يوم لأربعاء.



أفادت صحيفة "نيويورك بوست" نقلا عن مصادر بأن أسهم الشركة البنكية فقدت في المجمل، أكثر من 80% من قيمتها من حيث الأصول هذا العام.



وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في 31 يناير الماضي، أعلن بنك "نيويورك التجاري" عن خسارة كبيرة غير متوقعة للربع الرابع من السنة الماضية بسبب زيادة المخصصات المتعلقة بمشاركته في قطاع العقارات التجارية المتعثر.



كما خفض البنك أرباحه بنسبة 70% لزيادة رأس المال والتعامل مع التنظيم الأكثر صرامة الذي يواجه المؤسسات التي تبلغ أصولها 100 مليار دولار أو أكثر.



وأشارت الصحيفة إلى أن بنك نيويورك المركزي قال الأسبوع الماضي إنه حدد "أوجه القصور المادية" في الضوابط الداخلية المتعلقة بمراجعة القروض.



وشكلت القروض المرتبطة بالعقارات المتعثرة 44% من محفظة "بنك نيويورك التجاري" البالغة 84.6 مليار دولار حتى 31 ديسمبر.



