الإعلان عن وظيفة بإحدى شركات الأغذية بالجيزة.. اعرف التفاصيل

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بـ الجيزة، بمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثاني، عن ملتقى توظيفي بحضور مسئول الموارد البشرية بشركة أمريكانا غدًا الخميس من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

الوظيفة المطلوبة وشروط الالتحاق

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب، إلى أن الوظائف المطلوبة هي عضو فريق، للطلبة والخريجين، موضحًا أن المؤهل يبدأ من اعدادية والسن من 18- 35 وتكون ساعات العمل 9، مشيرا إلى أنه العمل يشمل تأمين طبي واجتماعي ومرتبات مجزية تشمل بدل مواصلات وحافز شهری أماكن العمل بالقرب من محل السكن.

ولفت جهاز رعاية وتشغيل الشباب، إلى أن الوظائف للذكور فقط ومتوفر باصات لفروع التجمع والرحاب وأكتوبر والشيخ زايد.

وأهاب جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، إلى أنه في حالة الاستفسار الاتصال على الأرقام ٣۵۷۲۰۸۲۵ - ٣٥٧١١١٩٨.