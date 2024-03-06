انطلاق قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بالوادى الجديد

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد المهندس سيد عبد العزيز، انطلاق القوافل التعليمية المجانية، اليوم الاربعاء، لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية فى الوادى الجديد، وذلك لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ودعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية، وإطلاعهم على أساليب الامتحانات.

وأوضح “عبد العزيز” أن القوافل التعليمية تضم نخبة من المعلمين المتميزين وذوى الخبرات بالتخصصات المختلفة، لافتا إلى أن القوافل انطلقت في جميع الإدارات التعليمية ومنها المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة لطلاب الثانوية العامة وقاعة على حريف لطلاب الشهادة الإعدادية، وبث مباشر عبر شبكة الفيديو كونفرانس للوصول إلى المناطق النائية والبعيدة بأرجاء المحافظة بهدف تحقيق أكبر استفادة من المحاضرات والتدريب على الأسئلة والاجابات.

وأعلن وكيل الوزارة، انطلاق فعاليات مبادرة "إنت الأغلى" والتى تنظمها وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، مشيرا إلى انطلاق الفعاليات بحضور بهاء الدين شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، ووفاء موسى مدير عام إدارة النشء بوزارة الشباب والرياضة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف طلبة المرحلتين الابتدائية والإعدادية وتهدف إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية ومسابقات متنوعة من شأنها ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى الطلاب، لافتا إلى أن فعاليات المبادرة اليوم انطلقت بمدرسة السلام الإعدادية الجديدة بالخارجة.