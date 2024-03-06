الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس "صناعة النواب": أتوقع انخفاضًا ملحوظًا فى سعر الصرف الفترة المقبلة

محمد السلاب
محمد السلاب

قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية عملت على تحرير سعر الصرف طبقا لآليات العرض والطلب، وهذه الخطوات مهمة للغاية.

سعر الصرف 

وأكد محمد السلاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية قوية وسوف تسيطر على سعر الصرف بشكل محكم، وهذه السيطرة سوف تكون محفزا أساسيا للمستثمرين. 

وأشار إلى أنه يتوقع انخفاض سعر الصرف بشكل كبير الفترة المقبلة، لذا سيكون هناك المزيد من الاستقرار.

استقرار الاقتصاد 

وقرر البنك المركزي المصري، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة،، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة.

وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.

محمد السلاب رئيس صناعة النواب الحياة اليوم الحياة محمد شردي قرارات البنك المركزي

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