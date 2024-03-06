الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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صندوق النقد: صفقة رأس الحكمة ستساعد على تخفيف الضغوط المالية فى الفترة الأخيرة

إيفانا فلادكوفا هولار
إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي

قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمصر، إن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة ستساعد على تخفيف الضغوط المالية في الفترة الأخيرة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء: "مصر اتخذت إجراءات مهمة لتحسين اقتصادها"، مشيرة إلى أن مصر تواصل تقديم العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتوفير مستوى معيشي جيد للمواطنين.

وأكدت، أن منظومة التسعير المرن للجنيه ستسمح لمصر بالتعامل مع الصدمات الخارجية وتدعم السلطات لخفض التضخم.

إيفانا فلادكوفا هولار صندوق النقد الدولي رأس الحكمة

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