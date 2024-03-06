صندوق النقد: صفقة رأس الحكمة ستساعد على تخفيف الضغوط المالية فى الفترة الأخيرة

قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمصر، إن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة ستساعد على تخفيف الضغوط المالية في الفترة الأخيرة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء: "مصر اتخذت إجراءات مهمة لتحسين اقتصادها"، مشيرة إلى أن مصر تواصل تقديم العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتوفير مستوى معيشي جيد للمواطنين.

وأكدت، أن منظومة التسعير المرن للجنيه ستسمح لمصر بالتعامل مع الصدمات الخارجية وتدعم السلطات لخفض التضخم.