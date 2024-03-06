منتخب سلاح السيف يحصد ذهبية فرق الناشئين ببطولة أفريقيا

نجح منتخب مصر لسلاح السيف للناشئين (تحت 20 سنة) في تحقيق ذهبية منافسات الفرق ببطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في المباراة النهائية على نظيره الجزائري بنتيجة 45-18 ليحصد بذلك الميدالية الذهبية.

ومثل منتخب السلاح السيف اليوم بمنافسات الفرق كل من أحمد هشام، ياسين خضير، زياد نوفل وأدهم شلبي.

واختتمت منافسات الفردي للناشئين تحت 20 والشباب تحت 17 سنة، أمس، وشهدت احتلال مصر صدارة ترتيب جدول الميداليات برصيد 35 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و9 فضيات و16 ميدالية برونزية.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و5 برونزيات فيما يأتي المنتخب السنغالي في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

يأتي منتخب النيجر في المركز الرابع برصيد ميدالية فضية وحيدة بينما تحتل جنوب أفريقيا المركز الخامس برصيد برونزيتين وأخيرا يأتي المنتخب الجزائري سادسا برصيد برونزية وحيدة.

من جانبه، تحدث محمد ياسين لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئين تحت 20 سنة، عن سعادته بحصد الميدالية الذهبية بمنافسات الفردي ببطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

قال ياسين عقب تتويجه بالذهبية:"سعيد بفوزي بذهبية منافسات الفردي خاصة وأنها آخر سنة أشارك فيها في هذه الفئة العمرية وهذا الإنجاز فخور به للغاية": "البطولة على صعيد التنظيم ممتازة جدا حيث أصبحت مصر معروفة بريادتها في تنظيم البطولات العالمية، والمنافسات أيضا كانت قوية لأن مستوى اللاعبين الأفارقة دائما في تطور".

وأكمل: "سعيد أيضًا بوصول 4 لاعبين إلى نصف النهائي والسيطرة على ميداليات سيف المبارزة وفخور بهم جميعا لأنهم زملائي في المنتخب وأيضا النادي وسنسعى أن نحصد ذهبية بطولة العالم في السعودية".

وعن بطولة العالم المقبلة للناشئين قال:"حصدت في بطولة العالم الماضية الميدالية الذهبية وذلك يضعني تحت ضغط ومسؤولية كبيرة لمواصلة هذا الإنجاز وتكراره مرة أخرى كما سأسعى لمساعدة الفريق لحصد الميدالية الذهبية".