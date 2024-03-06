مركز القاهرة الدولي يشارك في منتدي الهشاشة للبنك الدولي

شارك مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في نسخة عام 2024 من منتدى الهشاشة Fragility Forum، التي عقدت في واشنطن خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ فبراير الجاري، وهو محفل البنك الدولي المخصص لدعم الدول الهشة والخارجة من النزاعات.

هذا، وقد ركزت مناقشات المنتدى على أربعة محاور رئيسية هي الدروس المُستفادة من تجارب الانخراط في السياقات الهشة، وسُبل تعزيز الصمود في ظل بيئة مُتعددة المخاطر، والتصدي إلى الهشاشة في الدول متوسطة الدخل، ودور القطاع الخاص في مواجهة الهشاشة.

ولقد نظم مركز القاهرة الدولي جلسة حول "سبل الانتقال من النزاعات طويلة الأمد: دروس من السياقات الهشة"، أدارها السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي، وشارك فيها كمتحدثين كل من Mahamat Assouyouti وزير الاقتصاد بدولة تشاد، وDuška Jurišić نائب وزير حقوق الإنسان واللاجئين بالبوسنة والهرسك وHodan Osman كبير مستشاري الرئيس الصومالي للسياسات، والسفيرة Fatima Kyari Mohammed المراقب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وHabib Ur Mayar نائب أمين عام منظمة +G7 التي تضم في عضويتها ٢٠ دولة هشة.

وتناولت الجلسة تجارب عدد من الدول التي تسعى للانتقال من حالة الهشاشة، وأبرزت أن الهشاشة ذات طابع متعدد الأبعاد يتخطى البعد السياسي ليشمل البعد الاقتصادي، وتداعيات تغير المناخ والنزوح، والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى أهمية تكثيف مساع وقف الصراعات وتسوية النزاعات، والتنسيق بين شركاء التنمية، والأخذ في الاعتبار خصوصية السياقات ودعم الملكية الوطنية كركائز أساسية للانتقال من الهشاشة.

كذلك سلطت الجلسة الضوء على أهمية سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، في دعم الانتقال من الهشاشة في السياقات الأفريقية، لاسيما في ظل ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف بالاتحاد الأفريقي، واستضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار.

وتم التأكيد أيضا خلال الجلسة على الحاجة لتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في غزة.

ذكر السفير أحمد نهاد عبد اللطيف أن مركز القاهرة هو المؤسسة الوحيدة التي تم دعوتها من منطقة الشرق الأوسط لتنظيم جلسة ضمن البرنامج الرئيسي للمنتدى، وهو ما يعكس التقدير لدور مصر في بناء السلام إقليميًا ودوليًا، والذي يعد نشاط المركز امتدادًا له، مضيفًا انه من المقرر البناء على مخرجات تلك الجلسة خلال النسخة القادمة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذي يتولى مركز القاهرة سكرتاريته التنفيذية.