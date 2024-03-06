الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مركز القاهرة الدولي يشارك في منتدي الهشاشة للبنك الدولي

السفير أحمد عبداللطيف
السفير أحمد عبداللطيف خلال مشاركته

شارك مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في نسخة عام  2024 من منتدى الهشاشة Fragility Forum، التي عقدت في  واشنطن خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ فبراير الجاري، وهو محفل البنك الدولي المخصص لدعم الدول الهشة والخارجة من النزاعات.

هذا، وقد ركزت مناقشات المنتدى على أربعة محاور رئيسية هي الدروس المُستفادة من تجارب الانخراط في السياقات الهشة، وسُبل تعزيز الصمود في ظل بيئة مُتعددة المخاطر، والتصدي إلى الهشاشة في الدول متوسطة الدخل، ودور القطاع الخاص في مواجهة الهشاشة.

ولقد نظم  مركز القاهرة الدولي جلسة حول "سبل الانتقال من النزاعات طويلة الأمد: دروس من السياقات الهشة"، أدارها  السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي، وشارك فيها كمتحدثين كل من Mahamat Assouyouti وزير الاقتصاد بدولة تشاد، وDuška Jurišić نائب وزير حقوق الإنسان واللاجئين بالبوسنة والهرسك وHodan Osman كبير مستشاري الرئيس الصومالي للسياسات، والسفيرة Fatima Kyari Mohammed المراقب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وHabib Ur Mayar  نائب أمين عام منظمة  +G7 التي تضم في عضويتها ٢٠ دولة هشة.

وتناولت الجلسة تجارب عدد من الدول التي تسعى للانتقال من حالة الهشاشة، وأبرزت أن الهشاشة ذات طابع متعدد الأبعاد يتخطى البعد السياسي ليشمل البعد الاقتصادي، وتداعيات تغير المناخ والنزوح، والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى أهمية تكثيف مساع وقف الصراعات وتسوية النزاعات، والتنسيق بين شركاء التنمية، والأخذ في الاعتبار خصوصية السياقات ودعم الملكية الوطنية كركائز أساسية للانتقال من الهشاشة. 

كذلك سلطت الجلسة الضوء على أهمية سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، في دعم الانتقال من الهشاشة في السياقات الأفريقية، لاسيما في ظل ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف بالاتحاد الأفريقي، واستضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار.

وتم التأكيد أيضا خلال الجلسة على الحاجة لتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في غزة.

ذكر السفير أحمد نهاد عبد اللطيف أن مركز القاهرة هو المؤسسة الوحيدة التي تم دعوتها من منطقة الشرق الأوسط لتنظيم جلسة ضمن البرنامج الرئيسي للمنتدى، وهو ما يعكس التقدير لدور مصر في بناء السلام إقليميًا ودوليًا، والذي يعد نشاط المركز امتدادًا له، مضيفًا انه من المقرر البناء على مخرجات تلك الجلسة خلال النسخة القادمة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذي يتولى مركز القاهرة سكرتاريته التنفيذية.

مركز القاهرة الدولى منتدى الهشاشة تداعيات تغير المناخ

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

مخاوف من "انفجار القدس" فى رمضان.. أوضاع "سر اشتعال حرب غزة" تُرعب العالم

عطل فنى يضرب فيسبوك

تراجع التضخم لأدنى مستوياته.. توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات "المركزى"

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري لآخر تحديث

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟