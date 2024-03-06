الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"ادعم نقابتك" تُطالب بعقد انتخابات المحامين في موعدها

عبد المجيد جابر
عبد المجيد جابر

طالب المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة "ادعم نقابتك"، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، مجلس النقابة في اجتماعه اليوم؛ بضرورة الحرص على انعقاد الإنتخابات فى موعدها المقرر السبت المقبل والإحتكام للجمعية العمومية.

وأشار "جابر"، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن تأجيل الانتخابات جريمة وأمر مخالف للقانون ولأحكام القضاء وسيترتب عليه وجود لجنة قضائية دخيلة على النقابة ودخولها في نفق مظلم.

ولفت إلى أن حكم القضاء الإداري في جلسة ٢٤ فبراير تضمن تأكيد على انعقاد الإنتخابات في موعدها ٩ مارس، وهو ما يجب الالتزام به من قبل مجلس النقابة وعدم الاستجابة إلى أي توجهات للتأجيل.

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أسباب التوصية بتأجيل انتخابات نقابة المحامين.. وموعدها المقترح (خاص)

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اليوم.. مجلس نقابة المحامين يجتمع لبحث تأجيل الانتخابات

اجتماع اليوم للبت في موعد الانتخابات
 

ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، اجتماعًا بعد اليوم الأربعاء، وذلك بمقر النقابة العامة برمسيس.

يبحث المجلس، تقرير اللجنة القانونية المعاونة له، في شأن تأجيل الانتخابات المقررة ٩ مارس وإعادة جميع الإجراءات من جديد.

وأوصت اللجنة في اجتماعها، أمس، بتأجيل الانتخابات في ظل إمكانية قبول الطعون عليها بالشكل الحالي، واقترحت إعادة الدعوة خلال أسبوع وبدء جميع الإجراءات من جديد.

كانت قد قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها لنظر الطعون على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ٢٤ فبراير بشأن انتخابات نقابة المحامين، إحالة كل الطعون
إلى هيئة مفوضين الدولة دون تحديد جلسة.

 

فيما قال المحامي عصام الإسلامبولي، المتحدث باسم اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين في شأن طعون الانتخابات، إن هناك مأزقا شديدا بسبب حكم القضاء الإداري في ظل الحكم بما لم يطلبه الخصوم برأي المحكمة عدم قانونية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واختصاص مجلس النقابة بذلك.

ولفت إلى المشكلة أن هناك إلزاما بالانتظار ٥٠ يومًا بعد إعلان القائمة النهائية ١٠ للطعون و٤٠ للدعاية الانتخابية، وأتوقع تأجيل عقد انتخابات المحامين عن موعدها المحدد في ٩ مارس وأيضا لما بعد ١٨ مارس رغم انتهاء ولاية المجلس في هذا التاريخ.

وأوضح، أن مجلس النقابة سيظل يمارس عمله لحين انتهاء الانتخابات ويكون وجوده قانونا بحكم الأحكام التي صدرت، حتى لا يتم الطعن على الانتخابات وحتى يتم الالتزام بالمواعيد الخاصة بالطعون والدعاية الانتخابية.                       

ادعم نقابتك نقابة المحامين مجلس نقابة المحامين المحامين النقيب عبد الحليم علام

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