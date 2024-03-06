إزالة 24 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمنشأة القناطر والبدرشين

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.



تنفيذ المرحلة الثانية ضمن أعمال الموجة الـ22

وتابع محافظ الجيزة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية ضمن الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي تمكنت أجهزة المحافظة خلالها من تنفيذ ٢٤ قرار إزالة بإجمالي مساحات بلغت ٤٣٠٠م٢.



وأوضح تقرير حول جهود الأجهزة المعنية بالأعمال، أن الإزالات شملت تنفيذ 17 قرار إزالة لتعديات بالبناء المخالف على أراضى أملاك دولة ولاية الموارد المائية والري والصرف بمساحة ٣٧٨م٢ بقرى ( كفر زهران، نزلة الشوبك، مزغونة، منشأة دهشور، أبو رجوان) بمركز ومدينة البدرشين.



وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة تعديات على مساحة ٣٣٢٥ م٢ ولاية هيئة الأوقاف المصرية بنطاق قرية أم دينار، بالإضافة إلى تنفيذ ٦ قرارات إزالة بإجمالى مساحة ٥٩٦ م٢ ولاية الرى.



وعلى الفور تم تنفيذ أعمال الإزالات وحصر المساحات المستردة وتسليم كلا منها لجهة الولاية.



وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.