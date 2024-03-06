مصادر: عرض لإنشاء مجمع صناعة سيارات كهربائية بمليار دولار في مصر (خاص)

كشفت مصادر مسئولة، عن تقديم عرض لوازرة قطاع الأعمال العام وشركتها النصر للسيارات، لإنشاء أكبر مجمع لصناعة السيارات الكهربائية باستثمارات تصل إلى مليار دولار.

أضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ"الدستور"، أن العرض يشمل إقامة مصنع لتجميع السيارات الكهربائية مع مجموعة مصانع للصناعات المغذية للسيارات، تشمل مصنع للإطارات وثان للبطاريات ومجموعة صناعات مغذية أخرى.

أكدت أنه في المرحلة الأولى سيتم ضخ استثمارات بـ100 مليون دولار تصل إلى مليار دولار في مراحل أخرى، موضحة أن هناك فرصة حقيقية أن يقام مجمع الصناعات على أرض شركة النصر للسيارات التي تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع.

أوضحت المصادر أن العرض اشتمل على جلب شريك فني، على أن يكون التعاقد بين الثلاث جهات، شركة النصر للسيارات، والشريك الفني سواء صيني أو هندي، والشريك المسؤل عن التمويل، والذي سيوفر مليار دولار تمويلا لمجمع الصناعات الكهربائية، ما يسهم في توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث سيعمل المصنع على توفير احتياجات السوق المحلي ويقوم بالتصدير للخارج ما يسهم في خفض الضغط على الدولار.

توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

تابعت، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر يعتبر خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز اقتصاد البلاد، والذي يمكن أن يساهم في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتلوث البيئة الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي، وبالتالي تحسين جودة الهواء وصحة المواطنين.

أوضحت المضادر، أنه من خلال توطين صناعة السيارات الكهربائية، يمكن لمصر خلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز القدرات الصناعية المحلية وتحسين توازن الميزان التجاري، فضلا عن تشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة والمستدامة وتعزيز دور المصانع في تطوير تقنيات جديدة وابتكارات تسهم في تحسين أداء السيارات وتوفير طاقة أكثر كفاءة.