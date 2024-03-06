الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"خناقة مقشة تنتهي بجريمة قتل".. القصة الكاملة لإحالة سائق للمحاكمة في حلوان

محكمة
محكمة

«مات بسبب مقشة».. تفاصيل واهية أدت لمقتل تباع على يد سائق بسبب خلافات بينهما انتهت بتربص القاتل للضحية والتشاجر معه وقتله في منطقة كفر العلو، في حلوان وعقب تحقيقات موسعة أحالت النيابة المتهم للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل الحادث

البداية، كانت بجلوس الضحية مع صديقه أمام محل في المنطقة التي يسكن بها وإذ بالمتهم يحضر له في موجة غضب يطالبه برد المقشة التي أخذها منه، وتجدد خلافهم السابق حيث إن الاثنين كانا يعملان معًا حتى طرد السائق المجني عليه.

وفي لحظات تجدد الخلاف بينهما، تشاجرا لينتهي الأمر بالضحية بتلقي طعنة نافذة في جسده بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته مما أسفر عن وفاته، حيث سقط المجني عليه على الأرض، وفي دقائق تم نقله للمستشفى لإسعافه ولكنه توفي في الطريق ووصل المستشفى جثة هامدة،  ووجهت أسرة المتوفى تهمة القتل للمتهم طالبين القصاص.

بلاغ قسم شرطة حلوان

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من أحد المستشفيات بستقباله جثة تباع وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

منطقة كفر العلو خلافات سائق بسبب مقشة

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