الثلاثاء 05 مارس 2024
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حوادث

الحبس 6 أشهر لمتهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري في حلوان

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بالسجن 6 أشهر، لحيازته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري بدائرة التبين.

الحبس 6 أشهر لمتهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري في حلوان

وكانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة حيازة كمية 14 لفة من مخدر الحشيش وسلاح ناري.

حدثت الواقعة عند مرور دورية أمنية في القسم، إذ تمكنت من ضبط المتهم بحيازته مواد مخدرة عقب تفتيشه وعثر على 14 لفة مخدرات وسلاح ناري ومبلغ مالي.

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