شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%
أصدر البنك الأهلي المصري شهادة جديدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى ٢٦٪ للسنة الاولى و٢٢٪ للسنة الثانية و١٨٪ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤.
كما تقرر تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح ٢١.٥٪ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤ بدلا من ١٩٪ بدورية صرف العائد شهريا.
مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى ٢٧٪ تصرف بنهاية المدة و٢٣.٥٪ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى ٢٣٪ بدورية صرف العائد يوميا.