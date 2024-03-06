الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

أصدر البنك الأهلي المصري شهادة جديدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوي 30%؜ السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية. 

كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى ٢٦٪؜ للسنة الاولى و٢٢٪؜ للسنة الثانية و١٨٪؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤. 

كما تقرر تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح ٢١.٥٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤ بدلا من ١٩٪؜ بدورية صرف العائد شهريا. 

مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى ٢٧٪؜ تصرف بنهاية المدة و٢٣.٥٪؜ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى ٢٣٪؜ بدورية صرف العائد يوميا.

الأكثر قراءة

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

تأثيرات إيجابية على الأسواق لقرار تطبيق السعر العادل للجنيه

عطل فنى يضرب فيسبوك

تفاصيل رفع البنك المركزى سعر الفائدة 600 نقطة أساس

شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%

السعر العادل للجنيه يمهّد الطريق لـ20 مليار دولار جديدة واستثمارات بـ145 مليارًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل اعتقال الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة لليوم 152 على التوالى

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس