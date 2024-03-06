شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%

أصدر البنك الأهلي المصري شهادة جديدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوي 30%؜ السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى ٢٦٪؜ للسنة الاولى و٢٢٪؜ للسنة الثانية و١٨٪؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤.

كما تقرر تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح ٢١.٥٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤ بدلا من ١٩٪؜ بدورية صرف العائد شهريا.

مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى ٢٧٪؜ تصرف بنهاية المدة و٢٣.٥٪؜ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى ٢٣٪؜ بدورية صرف العائد يوميا.