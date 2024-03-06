"بيقف في البلكونة عريان".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

«بيقف في البلكونة بالملابس الداخلية وسيرتنا بقت على كل لسان، وطلب مني اتهم جاري بالتحرش بي».. بهذه الكلمات بدأت السيدة “منى ع” دعواها التي تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة وتحمل رقم ٥٨٤٤ لسنة ٢٠٢٤.



وقالت السيدة في دعواها: “مر على زواجنا نحو 10 سنوات وأسفر عن إنجاب بنتين، ومنذ زواجنا وزوجي يعمل في مجال السياحة بمحافظة أسوان، وكان يحضر للقاهرة كل شهر ونصف تقريبا إجازة صغيرة ويعود مرة أخرى”.



وتابعت منى: “منذ سنة تقريبا تم نقله للقاهرة ومنذ ذلك الوقت ونحن في مشاكل وخلافات بسبب تصرفاته الغريبة، فنحن نعيش في منطقة شعبية والنوافذ والبلكونات متقاربة للغاية، وبرغم ذلك يجلس زوجي أغلب أوقاته في البلكونة وهو يرتدي ملابسه الداخلية دون حرج أو خجل من الجيران، وتشكي جميع الجيران من تصرفاته البذيئة لكن بلا جدوى”.



واستكملت الزوجة: «تعدي عليه أحد الجيران بالضرب بسبب هذه التصرفات واتهموه بسوء التربية والأخلاق أمامي وأمام بناته وبعد ما لقن علقة موت من قبل جارنا، طلب مني زوجي التوجه لقسم الشرطة واتهام جارنا بأنه حاول التحرش بي، وعندما رفضت طلبه تشاجر معي مشاجرة كبيرة وتعدي علي أمام الجميع بالضرب المبرح وقام بطردي من منزل الزوجية ورفض عودتي وبعد شهرين فقط من طردي علمت بزواجه بشقتي وعلى عفشي».