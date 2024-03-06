الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"المختصر المفيد".. قصواء الخلالى تعلق على عدد جريدة"الدستور" اليوم (فيديو)

برنامج في المساء
برنامج "في المساء مع قصواء"

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "CBC" بعناوين الموضوعات التي تناولتها صفحات جريدة "الدستور"، التي ستصدر صباح اليوم.

وتضمن عدد جريدة "الدستور" تقريرًا رئيسيًا بعنوان: "علاقات تاريخية"، والذي رصد زيارة رئيس الوزراء الأرميني لمصر، واسقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له بقصر الاتحادية، وعلقت الخلالي على عنوان التقرير: "دا حقيقي المختصر المفيد".

وأشارت الخلالي أيضا إلى الحوار الصحفي الذي أعدته الجريدة مع فريد زهران، وانفتاح المجال العام بعد الحوار الوطني، بالإضافة إلى المنصة الخاصة التي ستطلقها "الدستور" للدراما الرمضانية.

الدستور في المساء مع قصواء قصواء الخلالي جريدة السيسي قصر الاتحادية رئيس الوزراء الأرميني فريد زهران الحوار الوطنى

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