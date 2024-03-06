"الأوقاف" تعلن إيفاد 5 أئمة وقراء إلى إيطاليا واستراليا وكندا لإحياء ليالى رمضان
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن اعتماد إيفاد أئمة ووقراء جدد إلى دول إيطاليا واستراليا وكندا؛ لإحياء ليلي شهر رمضان الكريم بالخارج.
وتضمن قرار الاعتماد كلًا من: الشيخ أحمد محمد عبد الرؤوف عبد العال - إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة إلى جمعية ومسجد السلام للتنمية البشرية - إيطاليا - إمامًا، والشيخ جمال علي عبد الحميد محمد النقراشي - إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة إلى جمعية ومسجد السلام للتنمية البشرية - إيطاليا - إمامًا.
كذلك الشيخ عزيز حامد عزيز الدين عبد الدايم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ إلى جمعية شباب جيرانفيل بمدينة سيدني - استراليا - إمامًا.
بالإضافة إلى حمدان عثمان أحمد إبراهيم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف إلى مركز الفاروق الإسلامي - كندا - قارئًا، والشيخ مالك علي محمد أنس - القارئ بمحافظة المنيا إلى مركز مسجد الحياة التابع للجمعية الخيرية إيجبشيان كومينتي سنتر بمدينة إنتاريو - كندا.
وجاء القرار لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م (85) إمامًا وقارئًا.