"أمناء دمياط الجديدة" ينظم "يوم السعادة" للطلاب من ذوى الهمم

قال الدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تنظيم "يوم السعادة" لذوى الهمم من طلاب مدرسة التربية الفكرية وطلاب مدرسة الأمل للصم والبكم وأبناء مشروع رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة التابع لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، بشاطىء ونادى قادرون بلاج بمنطقة النرجس للشواطىء المميزة بدمياط الجديدة، بالتنسيق بين مجلس أمناء المدينة وإدارات الجهاز المختصة، وجمعية الرياضيين لرعاية متحدى الإعاقة بدمياط الجديدة وممثلى المجتمع المدني.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أن فعاليات اليوم شملت حفل غنائى وورش رسم وتصوير ومسابقات وفقرات ترفيهية، وسط فرحة وسعادة من الأبطال وأسرهم.

من جهته أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على توفير أنشطة متخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع مهاراتهم الرياضية، مع الدعم الكامل من أجل تقديم خدمات تليق بهم، وكانت أولى الأهداف لدعم الأبطال هو إنشاء نادى وشاطئ قادرون بلاج متفرد بخدمات متخصصة لذوي الهمم، وأسرهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

وأضاف رئيس الجهاز أن الشاطئ مقام على مساحة 11 ألف متر مربع، ويحتوي على حمام سباحة مياه عذبة ملحق به مسرح، (3) ممرات للاستمتاع بمياه البحر، قاعة احتفالات مفتوحة، ملاعب شاطئية، دورات مياه، مسجد، رعاية طبية، برجوات ، كافتيريا، خدمات شاطئية، وملاهي أطفال، مكاتب إدارية وخدمية، كما يوجد بالشاطئ إداريين ومشرفين مدربين لخدمة ذو الهمم من ساعة الوصول حتى ساعة المغادرة.



لافتا إلى أن هذا العمل الإنساني المخلص، تتجلى فيه روح ورغبة العاملين بالجهاز في "المشاركة المجتمعية" غير المسبوقة من المجتمع الدمياطي، والدعم القوي المؤثر والفاعل من مجلس أمناء المدينة ورجال الأعمال من الصناع والمستثمرين وأبناء المدينة والدعم الأمني الكامل من رجال وزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية في تأمين المنطقة ودفع عجلة العمل ليشكلوا مع جهاز المدينة "فريق محبة وإخلاص" من أجل تأكيد مسيرة المشاركة الاجتماعية لوطن يستحق الإخلاص والعمل والتضحية من أجل أن يرتفع البناء شامخا في "الجمهورية الجديدة" علي أرض المدينة "الجميلة- المنتجة-" دمياط الجديدة.



ونوه رئيس مجلس الأمناء، أنه هناك تعاون مشترك بين مجلس الأمناء والجهاز وجمعية الرياضيين لرعاية متحدي الإعاقة بدمياط الجديدة، وذلك ليكونا يد واحدة في تنمية وتطوير هذا العمل الرائع، الذي يخدم أبنائنا من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية.



ووجه كلا من رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجهاز، أعضاء مجلس الأمناء والإدارات المعنية بالجهاز، بألا يدخروا جهدا في سبيل إسعاد ذوي الهمم وإدخال البهجة على نفوسهم فتم تجهيز الأماكن المخصصة بالشاطئ لاستقبالهم والاستمتاع بالمناطق الخضراء والأماكن المفتوحة مع توفير كافة وسائل الأمن والسلامة.



وفي نهاية اليوم قام الكابتن صبري البرعي رئيس مجلس إدارة جمعية متحدي الإعاقة بدمياط الجديدة، بتكريم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، ورنا صلاح عضو مجلس الأمناء، على ما بذلوه في سبيل إسعاد ورسم البسمة على تلك الوجوه والقلوب البيضاء من ذوي الهمم.