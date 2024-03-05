"الأونروا" تعلن عدم تأكيدها من دفع أجور موظفيها لتوصيل الغذاء لغزة

قال سكوت أندرسون، النائب الأول لمدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في غزة، الثلاثاء، إن المشكلة الرئيسية هى ما إذا كانت الأمم المتحدة ستكون قادرة على دفع أجور موظفيها أم لا "حتى يتمكنوا فعلياً من توصيل الغذاء إلى الناس" في غزة. غزة.

بعد أن اتهمت إسرائيل في يناير موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر لجأت الولايات المتحدة وقائمة متزايدة من الدول - بما في ذلك المملكة المتحدة، وكندا، أستراليا – أوقفت تمويل الوكالة مؤقتًا.

المفوض العام للأونروا

في حديثه خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن 16 دولة أوقفت تمويلها، الذي يبلغ إجماليه 450 مليون دولار، على الرغم من "الطبيعة غير المؤكدة للادعاءات".

وأضاف أن "الأونروا ليس لديها القدرة على استيعاب الصدمات المالية، خاصة مع احتدام الحرب في غزة"، مشيرًا إلى أنه مع التمويل من الدول الأعضاء والمانحين، يمكن لعمليات الأونروا أن تستمر و"تظل شريان حياة" للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.

مع ذلك، حذر من أنه بدون تمويل إضافي، فإن الأونروا ستكون في "منطقة مجهولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على السلام والأمن العالميين".

وفي حديثه من رفح بمصر، قال أندرسون إن موظفي الأمم المتحدة ما زالوا مخلصين وما زالوا يقومون بإطعام 1.1 مليون شخص وتطعيم 80% من الأطفال في غزة.

أضاف أندرسون "على الرغم من حقيقة أننا فقدنا 162 من زملائنا في هذا الصراع إلاّ أن موظفينا يتمتعون بالمرونة الشديدة".

وأضاف أن الوضع يتدهور في جميع أنحاء غزة، وقال إن الناس بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء والخيام والبطانيات والأمل - "خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو شهر مهم للغاية للجميع في غزة". رمضان يبدأ بعد أقل من أسبوع.