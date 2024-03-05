الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اندلاع حريق في وحدة سكنية بمدينة المنيا

حريق وحدة سكنية
حريق وحدة سكنية

اندلع، حريق هائل، اليوم الثلاثاء 5 مارس، بوحدة سكنية بالدورالثالثة بمدينة المنيا، نتيجة ماس كهربائي، ودون أضرار بشرية.

اندلاع حريق في وحدة سكنية بمدينة المنيا

تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل، بوحدة سكنية بشارع رمسيس بمدينة المنيا، وتم الدفع بثلاثة سيارات إطفاء، بقيادة المقدم محمود الحسيني، من قوة الحماية المدنية، بالإضافة إلى الإسعاف، والشرطة، وتبين اندلاع حريق بوحدة سكنية، ملك محمد عبدالحكيم، بالدورالثالث نتيجة ماس كهربائي.

تم إخماد الحريق، ومنع امتداده للوحدات المجاورة، دون أضرار بشرية، بينما تسبب الحريق في تلفيات، بمحتويات الوحدة السكنية، وتحرر محضربالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

 

 

النيابة العامة حبس قتل وزارة الداخلية جهات التحقيق حريق في وحدة سكنية بمدينة المنيا المنيا

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل الارتفاع وتتأثر بالسعر العالمي

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

"اتصالات النواب" تكشف قيمة تعويض العملاء بعد عطل فودافون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟