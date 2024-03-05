اندلع، حريق هائل، اليوم الثلاثاء 5 مارس، بوحدة سكنية بالدورالثالثة بمدينة المنيا، نتيجة ماس كهربائي، ودون أضرار بشرية.

اندلاع حريق في وحدة سكنية بمدينة المنيا

تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل، بوحدة سكنية بشارع رمسيس بمدينة المنيا، وتم الدفع بثلاثة سيارات إطفاء، بقيادة المقدم محمود الحسيني، من قوة الحماية المدنية، بالإضافة إلى الإسعاف، والشرطة، وتبين اندلاع حريق بوحدة سكنية، ملك محمد عبدالحكيم، بالدورالثالث نتيجة ماس كهربائي.

تم إخماد الحريق، ومنع امتداده للوحدات المجاورة، دون أضرار بشرية، بينما تسبب الحريق في تلفيات، بمحتويات الوحدة السكنية، وتحرر محضربالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.