المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة السرقة بالإكراه فى القليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات لسائق، لقيامه وآخرين مجهولين بسرقة متعلقات شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح على الطريق الدائرى مركز شرطة قليوب.

تضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم ويدعى «محمد ع ن» 24 سنة سائق قام وآخرين مجهولين بسرقة المنقولات المبينة وصفًا بأوراق القضية والمملوكة للمجنى عليه «محمد.ش.ع» بطريق الإكراه الواقع عليه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استوقف المجنى عليه وطلب منه معرفة الوقت، وأثناء ذلك أخرج سلاحا أبيض «سكين» من بين طيات ملابسة وأشهره في وجهه وهدده به وتمكن والآخرين المجهولين بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وسرقة متعلقاتة وكان ذلك ليلًا بالطريق العام.

وتلقى مأمور مركز شرطة قليوب بلاغا من «محمد.ش.ع» يفيد قيام شخص وآخرين باستيقافه ليلاً أثناء سيره على الطريق الدائرى بحجة سؤاله «الساعة كام» وأثناء ذلك قام الأول باشهار سكينًا في وجهه وهدده بإخراج متعلقاته من أموال وتليفون محمول واستولوا عليه وفرا هاربين وادلى المجنى عليه في بلاغه بأوصاف المتهم.

فى أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبصحبته آخرون جار ضبطهم.