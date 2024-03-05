مصرع سيدة غرقًا خلال إنقاذ رضيعها فى قنا

لقيت سيدة مصرعها، الثلاثاء غرقًا أثناء محاولة إنقاذ رضيعها داخل ترعة بقرية الرئيسية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

مصرع سيدة غرقًا في قنا ضحت بحياتها لإنقاذ رضيعها

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع سيدة غرقا في ترعة بقرية الرئيسية بنجع حمادي.

وكشفت تحريات اللواء أحمد بديوى مدير المباحث الجنائية عن مصرع إيمان أحمد عبدالعاطي، 25 عامًا، وتبين أن المجنى عليها شاهدت رضيعها البالغ من العمر عامًا ونصف العام يسقط في الترعة، فأنقذته من الموت وغرقت بعدها لتلقى مصرعها.

تم انتشال جثتها ونقلها لمستشفى نجع حمادي وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.