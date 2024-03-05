شعير: تأسيس مركز مالى تجارى بمدينة رأس الحكمة سجذب المزيد من الاستثمارات

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن إنشاء أكبر مركز مالي وتجاري في مدينة رأس الحكمة في مصر بالاستثمارات الإماراتية يمكن أن يحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المحلي والمنطقة بشكل عام.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مدينة رأس الحكمة في مصر تعد واحدة من أهم المدن الساحلية التي تتمتع بموقع استراتيجي مميز وبيئة استثمارية جذابة، لذلك فإن إنشاء أكبر مركز مالي وتجاري في هذه المدينة بالاستثمارات الإماراتية يعتبر خطوة استراتيجية مهمة تتضمن العديد من الآثار الإيجابية.

وأكد أنه سيسهم إنشاء المركز المالي والتجاري في تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، وزيادة فرص العمل للسكان مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق دور اقتصادي جديد.

وأوضح أن المركز سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى المنطقة، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وفرص جذابة للشركات والمستثمرين.

وأشار إلى أنه سيحتاج إنشاء المركز الجديد إلى تطوير البنية التحتية المحيطة به، مما سيسهم في تحسين البنية التحتية بشكل عام وتعزيز الربط بين المدينة وباقي المناطق..

وأكد أنه سيسهم المركز في تعزيز التبادل التجاري بين الدول وزيادة حجم الصادرات والواردات، مما يعزز التكامل الاقتصادي ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أنه يمكن أن يكون المركز المالي والتجاري محفزًا للابتكار والريادة في الأعمال، وذلك من خلال توفير بيئة منافسة تحفز على تطوير الأفكار الجديدة وتنمية المشاريع الناشئة.

وأشار إلى أنه يمكن أن يسهم إنشاء المركز في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأوضح أنه يمكن القول إن إنشاء أكبر مركز مالي وتجاري في مدينة رأس الحكمة بالاستثمارات الإماراتية يعد خطوة استراتيجية مهمة تحمل العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المحلي والمنطقة بشكل عام، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المدينة كمركز اقتصادي رئيسي على الساحل الشمالي لمصر.