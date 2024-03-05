الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اختتام الدورة التدريبية الأولى للاتحاد العربي للقضاء الإداري

المستشار عادل فهيم
المستشار عادل فهيم عزب

يختتم الاتحاد العربي للقضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، المؤتمر التدريبي الأول، والذي جاء بعنوان «دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية القانونية».

وعقدت الدورة التدريبية الأولى بفندق الماريوت بالقاهرة، وتعد هذه الدورة هي أول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد، وتوطيد الصلات فيما بينهم، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، بحضور ممثلين عن 13 دولة عربية من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.

قضاء الإداري رئيس مجلس الدولة المؤتمر التدريبي الأول القضاء الادارى ترسيخ مبدأ المشروعية القانونية

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