الثلاثاء 05 مارس 2024
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الشيخ الطاروطى: رمضان فرصة للتخلص من الحقد والحسد والتقرب من الله (فيديو)

الشيخ عبد الفتاح
الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

أكد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة، أن شهر رمضان الكريم هو موسم للطاعات والتوبة والتصالح مع الله سبحانه وتعالى، داعيا المسلمين إلى تهيئة أنفسهم لاستقباله بقلوب نقية من الحقد والكراهية والغل والحسد.

وقال الشيخ الطاروطي، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة سي بي سي، إن رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن الله عز وجل يفتح فيه أبواب السماء ويصفد فيه الشياطين، مما يجعله فرصة عظيمة للانتفاع بالعبادات والقرب من الله.

وأضاف أنه ينبغي على الإنسان أن يرضى بما قسمه الله له من النعم والبلاء، وأن يكون سعيدا وشاكرا، وأن يتجنب الأمراض النفسية والاجتماعية التي تفسد العلاقات بين الناس، مثل الحقد والحسد والكراهية والنميمة والغيبة، وأن يسعى إلى التسامح والمحبة والتعاون.

وشدد على أن الدخول في رمضان يتطلب منا تنظيف قلوبنا من هذه الأمراض، وأن نقبل عليه بروحانية وإخلاص ونية صالحة، وأن نصومه بالجوارح كلها، وأن نزيد من القراءة والذكر والدعاء والصدقة والإحسان.

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