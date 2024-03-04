الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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البيت الأبيض: المسنون والمرضى والنساء أولوية فيمن سيفرج عنهم من المحتجزين من غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، أن المسنون والمرضى والنساء أولوية فيمن سيفرج عنهم من المحتجزين من قطاع غزة لاحقًا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب في غزة

وأكد البيت الأبيض، أن المحادثات مستمرة والمفاوضات جارية بشأن اتفاق لإطلاق المحتجزين ووقف إطلاق النار بغزة.

وكان قد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، من قبل، إنه يأمل في "التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان"، ولكنه أشار إلى "عدم الاقتراب من تحقيق هذا الهدف بعد".

حقيقة المساعدات الإنسانية لغزة

وأضاف بايدن، عقب الإعلان عن إنزال مساعدات إلى غزة في الماضية عبر الجو: "لا نعلم على نحو مؤكد متى سيتم إنزال أول دفعة من هذه المساعدات".

البيض الأبيض القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية عاجل المساعدات الأمريكية لغزة وقف إطلاق النار

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