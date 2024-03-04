براءة علا غانم فى اتهامها بسب طليقها عبر مواقع التواصل

قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة الفنانة علا غانم من تهمة الاعتداء على طليقها بالسب والقذف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فى السياق، قضت محكمة الاقتصادية، الإثنين، حكمها بتغريم طليق الفنانة علا غانم 20 ألف جنيه لاتهامه بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل.

وكشفت التحقيقات عن أن الفنانة علا غانم اتهمت طليقها بالسب والقذف وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما.

البداية عندما تقدمت الفنانة الشهيرة، في وقت سابق باستغاثة إلى المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي والمحامية نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، منذ أيام عبر "انستجرام" قائلة: "البلطجية مسكوني أنا وأمي وظلوا يضربوني مثل الكرة، كما تمكنوا من تكسير كاميرات المراقبة وجهاز DVR واقتحام مكتبي، وكذلك سرقة مشغولاتي الذهبية والهواتف المحمولة وكل شيء كانوا يستطيعون أن يحملوه".

أضافت: "حاولت الفرار منهم على الفور حفاظًا على حياتي وتوجهت إلى النيابة لتقديم بلاغ، ومنذ ذلك الحين لم أتمكن من العودة إلى منزلي مرة أخرى.