الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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دونالد ترامب: هناك العديد من الولايات التى تدعم ترشحى للانتخابات الرئاسية (فيديو)

دونالد ترامب
دونالد ترامب

بثت قناة القاهرة الإخبارية، كلمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من فلوريدا، حيث قال: "أي رئيس يجب أن يتحلى بالشجاعة لاتخاذ القرارات الصحيحة، كما أن هناك العديد من الولايات التي تدعم ترشحي للانتخابات الرئاسية، وخاصة ولاية كولورادو".

وأضاف ترامب: "أواجه اتهامات عديدة ضدي، وهذا أمر غير عادل،  وأؤكد أنني نجحت في سنوات حكمي في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات، كما أن قرار المحكمة العليا يدعم حصانة أي رئيس، وليس حصانتي فقط، فالرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هو من يقاضيني، وليس المحكمة العليا".

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