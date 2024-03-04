الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

«شلبى»: نستعد لتوقيع شراكة مع منظمة السياحة العالمية

غادة شلبي
غادة شلبي

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الوزارة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن توقيع شراكة مع منظمة السياحة العالمية، لتفيذ الاستراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في مصر، لافتًا إلى أنه من المستهدف ستة أشهر بعد التوقيع للانتهاء من الاستراتجية بشكل كامل ليكون لدينا منتج متكامل أمام القطاع الخاص السياحى والمستثمرين من الخارج.

ولفتت "شلبى"، في تصريحات خاصة لـ الدستور، أنه تم التباحث مع دول رومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا لمناقشة كيفية تعزيز منتج السياحة الاستشفائية في مصر، والاستفادة من خبرات هذه الدول باعتبارها دولًا رائدة عالميًا في مجال السياحة الاستشفائية على مستوى العالم، ونقل تجاربهم الناجحة في هذا المجال إلى الجانب المصري، موضحة أنه أصبح لدينا اتصال معهم للاستفادة منهم فى وضع الاستراتيجية الخاصة بنا.

 

شركات عالمية ستدخل لمصر للاستثمار في السياحة الاستشفائية 

وأضافت "شلبى"، أن هناك العديد من الشركات العالمية التى ستستثمر فى هذا المنتج، خاصة أنه يستهدف السائحين الأعلى دخلًا وتنوع المنتجات السياحية يصب فى صالح السياحة المصرية لجذب السائحين بمختلف رغباتهم، كما أنه لا بد من القطاع الخاص السياحى الاستفادة من الدعم الذى توليه الدولة لمنتج السياحة الصحية بشقيه العلاجى والاستشفائى وتوجيه استثماراتهم، خاصة أنه منتج جاذب للاستثمار وله مردود اقتصادى كبير.

منظمة السياحة العالمية السياحة الاستشفائية القطاع الخاص المستثمرين شركات عالمية

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