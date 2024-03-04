الإثنين 04 مارس 2024
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مصر

عشماوى: رفع كفاءة العمالة المصرية فى مجال التجارة الداخلية وصقل مهاراتهم لتحسين الخدمات

جريدة الدستور

افتتح  الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أول أكاديمية نوعية لتجارة التجزئة "لإحدى السلاسل التجارية الكبري في إفريقيا وتعد أول أكاديمية متخصصة في قطاع التجزئة بهذا الحجم في مصر، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتحسين الخدمات، حيث تتماشى مفهوم الأكاديمية مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي من خلال تمكين المواهب المحلية والمساهمة في تعزيز جيل جديد من قادة ورواد قطاع التجزئة.

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وتستهدف الأكاديمية تدريب وصقل مهارات أكثر من 5000 خلال عام 2024، إضافة إلى تجديد شركات جديدة مع كيانات تعليمية مرموقة، وبدء برامج تعليمية مشتركة مع الجامعات، مع التركيز بشكل خاص على الخريجين الجدد في قطاع التجزئة، وتتضمن البرامج تنمية المهارات لذوي الخبرة في مختلف الأقسام، بما في ذلك الجزارة والمخابز والأطعمة والمشروبات والتوزيع والتطوير، وأيضًا برامج لتعليم أساسيات التجارة الإلكترونية والمبيعات.
 ومن جانبه قال الدكتورإبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة  الداخلية إن التجارة الداخلية تمثل جزءًا أساسيًا من الناتج القومي بواقع 22% لتصبح الأكبر تأثيرًا في الناتج القومي، ولذلك تهتم الدولة بالقطاع كونه قطاعًا واعدًا، إلى جانب رفع كفاءة العمالة المصرية وصقل مهاراتهم، لافتًا إلى إن أكاديمية تجارة التجزئة تمثل امتدادًا لرؤية الوزارة فيما يخص أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف، ونحن نسعى دائمًا لدعم المؤسسات التي تسير على هذا النهج وتشاركنا في رؤيتنا الاستراتيجية التي تهدف إلى تنمية مهارات الكوادر المصرية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري".

 

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وزير التموين يفتتح أحد السلاسل التجارية ضمن مبادرة "كلنا واحد"

كان قد صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن إجمالى مساهمة نشاط التجارة الداخلية، بالإضافة إلى النقل واللوجستيات يستحوذ على 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدكتورإبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة أول أكاديمية نوعية لتجارة التجزئة التطور الاجتماعي والاقتصادي المواهب المحلية

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