الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كيف يصبح الكيتامين علاجًا فعالًا للاكتئاب؟

الكيتامين
الكيتامين

تظهر الدراسة أن الكيتامين يعتبر مخدر شائع، حيث يعتبر يعد الاكتئاب مشكلة خطيرة للعديد من الأشخاص، ومن المهم جدًا العثور على علاج فعال.

 

ووجدت دراسة نشرت في مجلة الطب النفسي الجزيئي أن الجرعات المنخفضة من الكيتامين، وهو مخدر شائع، يمكن أن تعالج الاكتئاب عن طريق استعادة الوظيفة في القشرة الجزيرية الأمامية.

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غالبًا ما يستخدم الكيتامين بجرعات منخفضة لعلاج الاكتئاب، لكن تأثيره في الدماغ لا يزال غير واضح نسبيًا، وبشكل عام، يشير الكيتامين إلى مزيج من شكلين مختلفين من الكيتامين: (S)-كيتامين و(R)-كيتامين.

 

أشكال الكيتامين

 

هذان الجزيئيان، لهما نفس الصيغة الجزيئية، لكن أشكالهما ثلاثية الأبعاد هي صور مرآة لبعضها البعض،وعندما قرر فريق البحث اختبار تأثيرات الكيتامين (S) والكيتامين (R) على الأعراض الشبيهة بالاكتئاب لدى الفئران، كان عليهم أولاً اتخاذ قرار بشأن النموذج المناسب، وبالنظر إلى أن الاكتئاب والإعاقات الاجتماعية يمكن أن تحدث بسبب العزلة الاجتماعية طويلة الأمد ، فقد اختاروا نموذج فأر للعزلة الاجتماعية المزمنة (6 أسابيع على الأقل).

 

استخدم الباحثون بعد ذلك طريقة سمحت لهم بمقارنة تنشيط الخلايا العصبية بشكل مباشر في جميع أنحاء أدمغة الفئران المعالجة بـ (S)-كيتامين، (R)-كيتامين، أو محلول ملحي (كعنصر تحكم) مباشرة بعد الاختبارات السلوكية.

 

ووجد أن العزلة الاجتماعية المزمنة أدت إلى انخفاض تنشيط الخلايا العصبية في القشرة الجزيرية الأمامية - وهي منطقة في الدماغ مهمة للتنظيم العاطفي - أثناء الاتصال الاجتماعي، وأن (R) - الكيتامين، ولكن ليس (S) - وقد عكس الكيتامين هذا التأثير."

 

ووجد الباحثون أيضًا أن الفئران التي عولجت بالكيتامين (R) كانت أفضل في التعرف على الفئران غير المألوفة مقارنة بالفئران المألوفة في اختبار الذاكرة الاجتماعية، مما يشير إلى تحسن الإدراك الاجتماعي. علاوة على ذلك، عندما تم قمع نشاط الخلايا العصبية في القشرة الجزيرية الأمامية، اختفت التحسينات التي يسببها الكيتامين (R).

 

الكيتامين الاكتئاب الجرعات المنخفضة أشكال الكيتامين العزلة الاجتماعية

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