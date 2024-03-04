الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحويلات مرورية.. غلق كلي لمحور العبور لمدة 15 يومًا

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيد أعمال رفع كفاءة وتوسعة محور العبور بالوصلة من إمتداد محور محمد نجيب وصولًا لطريق القطامية القديم مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه محور محمد نجيب.

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لمدة شهر.. غلق كلى لميدان أسفل طريق الدائرى الأوسطى "كوبرى بتروجيت"

أوضحت أن أعمال الطوير تستلزم الغلق الكلى لمحور العبور بالإتجاهين اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2024 ولمدة 15 يوم ليلًا ونهارًا.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية غلق كلي لمحور العبور الادارة العامة لمرور القاهرة كثافات مرورية التحويلات المرورية

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