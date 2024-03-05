الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

سفير إسرائيل يطالب عدم المشاركة فى اجتماعات وزراء حكومة الحرب في واشنطن

جانتس ونتنياهو
جانتس ونتنياهو

من المتوقع أن يجتمع وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أحد المنافسين السياسيين الرئيسيين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع كبار المسؤولين في إدارة جو بايدن دون السفير الإسرائيلي يوم الإثنين، كما هو معتاد عند زيارة قادة الحكومات الأجنبية.

وقال مسؤول مطلع على الزيارة وفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل هرتسوج، تلقى تعليمات من مكتب نتنياهو بعدم التعامل مع زيارة جانتس، حيث إنها علامة على عدم موافقة نتنياهو على ذهاب جانتس إلى العاصمة الأمريكية.

تعليمات بعدم تسهيل الزيارة في واشنطن 

txt

خبير عسكرى: إسرائيل تحاول جس النبض لتعلم مدى جهوزية المقاومة فى لبنان

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” أن نتنياهو لم يكن على علم بخطط جانتس وأصدر تعليمات للسفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم تسهيل الزيارة.

لكن جانتس قال إنه أبلغ نتنياهو شخصيا بخططه لزيارة واشنطن العاصمة خلال نهاية الأسبوع، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.

ورفضت السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة التعليق. 

ويعقد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، أحد المنافسين السياسيين الرئيسيين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، بما في ذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، خلال رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى واشنطن تسببت في الجدل في المنزل.

ووصف الحليف المقرب لنتنياهو ووزير التعاون الإقليمي دودي أمسالم زيارة جانتس بأنها "انتهاك كامل للوائح الحكومية"، في منشور على موقع X. 

واتهم جانتس بمحاولة "منع الجيش الإسرائيلي [قوات الدفاع الإسرائيلية] من الفوز بالحرب وإنشاء فرصة لقيادة عملية إقامة الدولة الفلسطينية التي ستقضي على دولة إسرائيل!

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” أن نتنياهو لم يكن على علم بخطط غانتس وأصدر تعليمات للسفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم تسهيل الزيارة.

لكن جانتس قال إنه أبلغ نتنياهو شخصيا بخططه لزيارة واشنطن العاصمة خلال نهاية الأسبوع، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.

ومنذ اندلاع الحرب، ارتفع حزب الوحدة الوطنية بزعامة جانتس في استطلاعات الرأي، في حين بدأ حزب الليكود بزعامة نتنياهو يفقد شعبيته. 

وكان حزب الوحدة الوطنية في المعارضة عندما قادت حماس هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر، لكن غانتس وافق على الانضمام إلى الحكومة ويصبح عضوا في حكومة الحرب المشكلة حديثا في أعقاب الهجوم.

بايدن ننياهو جانتس إسرائيل كبار المسؤوليين

الأكثر قراءة

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل| لديهما 5 أولاد.. حقيقة زفاف رونالدو وجورجينا غدا بالرياض

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟