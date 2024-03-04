المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين أصابوا عاملًا بعاهة مستديمة فى المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، 6 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية، لقيامهم بالتعدي على عامل بآلة حديدية "شاكوش" وعصي، مما تسبب في إصابته بعاهة، بسبب خلافات بينهم.

السجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين أصابوا عاملا بعاهة مستديمة في المنيا

كان اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، تلقى بلاغًا بقيام أفراد بالتعدي على عامل، بإحدى قرى مركز مطاي، محدثين إصابته، بسبب خلافات سابقة.

وانتقل فريق البحث الجنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع، رئيس مباحث المديرية، وقد تبين قيام ستة أفراد مقيمين بعزبة شاكر بمركز مطاي بالتعدي بالضرب بآلة حادة وعصي، على شخص عامل بسبب خلافات سابقة، مما تسبب في إصابته بجروح جسيمة، تم القبض على المتهمين، وأحالتهم للنيابة العامة للتصرف.

من جانبه، أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، المتهمين الستة بالتعدي على عامل، وإصابته بعاهة، من خلال استخدام آلة حديدية وعصي، وإصابة المذكور بالوصف الموضح بتقرير الصفة التشريحية. مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات الجنائية على المتهمين الستة.