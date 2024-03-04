الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يحتفل بتخرج أول دفعة من كلية الطب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حفل تخريج أول دفعة من كلية الطب بالجامعة، وفي تصريح له، قال الدكتور قنديل: "يسعدني أن أشهد اليوم تخرج أول دفعة من طلاب كلية الطب بجامعة حلوان، فهؤلاء الشباب هم مستقبل مصر الواعد في مجال الطب"، متمنيا لهم مستقبلا باهرا فى مستقبلهم المهني بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من معامل ومختبرات وأدوات تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في عالم الطب وخوض التجارب العملية بكل قوة، قائلا: "انطلقوا للمستقبل واعملوا لخدمة وطنكم".

وقدم "قنديل" الشكر والتحية لأولياء الأمور على ما قدموه من دعم لأبنائهم طوال مسيرتهم التعليمة، مؤكدا على أن الفرحة اليوم تخص أولياء الأمور أكثر من الطلاب وإن كان الطلاب هم أصحاب هذا الحفل، ولكن لا يمكن أن يتم تغافل دور الأب المربي والأم التي تنشئ النبت الصالح للمجتمع فلهم جميعا كل التحية والتقدير.

جاء ذلك فى البيان الصادر من جامعة حلوان، حيث احتفلت كلية الطب بجامعة حلوان فى حفل كبير ووسط أجواء مبهجة بتخرج أول دفعة من الكلية، بحضور الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، وعدد من رؤساء الجامعة السابقين، ونواب رئيس الجامعة.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة رشا رفاعى، عميد كلية الطب بجامعة حلوان: "نفخر اليوم بتخريج أول دفعة من طلابنا بعد مشوار تعليمي مكثف، ونتطلع لمستقبل زاهر لهؤلاء الأطباء الشباب ودورهم في خدمة مجتمعهم".

وأكدت أن جامعة حلوان تتميز بمنهجها التعليمي المبتكر وبتشجيعها للبحوث العلمية وبرعايتها للإبداعات الفردية وخدمة المجتمع ومن هذا المنطلق تهدف الكلية إلى إعداد خريج  ذى كفاءة عالية، قادر على ممارسة مهنة الطب وتقديم الرعاية الصحية متوافق مع المعايير المهنية العالمية ومتحلي بأخلاقيات وشرف المهنة ومتطلع بأحدث التقنيات.

وألقى الدكتور اسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، كلمة يوصي فيها الخريجين بأن يتحلوا  بأخلاقيات المهنة وأن يكونوا دائما يد العون لكل مريض ثم ردد وراءه الخريجون قسم الطبيب.

وقامت دكتورة سماح بسطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بتهنئة الدفعة الأولى لكلية الطب والتمنيات لهم بالتوفيق.

كما ألقت الدكتورة إيمان بيومي، وكيل الكلية للدراسات العليا، كلمة تحث فيها الطلاب على استكمال المسيرة والاهتمام بالدراسات العليا.

وألقت الطالبة آية علاء، الأولى على الدفعة، كلمتها لزملائها قائلة: "اليوم بعد أن قطعنا هذه المسافة الطويلة ننظر إلى القادم بتفاؤل وثقة وأدعوكم أن تكونوا ما أردتم لأنفسكم وأن تجعلوا أهدافكم عالية تجاوزوا بها الواقع"، كما أعربت عن تقديرها للأساتذة والقيادات التي دعمت مسيرتهم التعليمية.

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