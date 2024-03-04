الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"طاقة النواب" تزور عددًا من المشروعات الكبرى فى بورسعيد

لجنة الطاقة والبيئة
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

التقى وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال زيارة برلمانية، اليوم الإثنين، برئاسة طلعت السويدي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتزور عدد من المشروعات الطاقة وحقل ظهر والمناطق الصناعية.

وقال محافظ بورسعيد خلال استقبال الوفد البرلماني بمقر المحافظة، إن الإنجازات ومشروعات التنمية  تواصلت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يوجه ويتابع دائمًا خاصة المشروعات القومية الكبرى ببورسعيد، حيث تضاعفت المشروعات بفضل الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر.

واستعرض محافظ بورسعيد خلال اللقاء أبرز الإنجازات والمشروعات في المحافظة واصفًا المحافظة بأنها محافظة استثمارية تجذب أكبر الاستثمارات الأجنبية ويوجد بها أكبر محطة تحلية ومعالجة مياه في العالم، وهي محطة بحر البقر ومشروع استصلاح نصف مليون فدان بشرق التفريعة ومشروعات الغاز أبرزها وأكبر حقل ظهر الذي بدأ الإنتاج 2017، وحققت مصر بعدها بعام الاكتفاء الذاتي من الغاز وينتج 3 مليارات قدم مكعب، إضافة إلى ميناء شرق بورسعيد المصنف العاشر على مستوى العالم.
من جانبه قال طلعت السويدي، رئيس اللجنة، إن  بورسعيد من أبرز المحافظات الاستثمارية، والتي تتضمن مشروعات قومية ومشروعات الطاقة.

وأضاف "السويدي"، أن اللجنة تقوم أيضًا بزيارة حقل ظهر غدًا وتلتقي وزير البترول حول إنتاج حقل ظهر، والمشروعات الجديدة للغاز واستراتيجية الدولة لتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة في هذه المرحلة المهمة.


وقال خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، إن مجلس النواب يسعى للتعاون مع الحكومة من أجل مصالح الوطن مؤكدًا أن المشروعات القومية في ظل اهتمام الدولة ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطاقة النظيفة ومشروعات الغاز هي فخر لكل مصري. 
وتابع عبد المولى قائلا إن الرئيس وعد بأن مصر ستكون أم الدنيا ونحن نثق بالرئيس مشيدًا بمشروع رأس الحكمة وأنه بداية المشروعات كبرى لانطلاق مصر ومكانتها الطبيعية.

وأشاد النائب أحمد حجازي بالدور المجتمعي للشركات والدور المجتمعي لها، خاصة في مجال البيئة مؤكدًا أن المشروعات الاستثمارية ببورسعيد تحقق الكثير للدولة وتوفر فرص العمل.

وقال النائب عبد الباقي تركيا، عضو اللجنة، إن مشروعات الغاز وخاصة حقل ظهر تمثل أهمية كبرى لمصر في ظل التحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي يهتم بها الرئيس السيسي مشيدًا أيضًا بنجاح مصر وبورسعيد في جذب الاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية.

وشدد النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة، على أن محافظة بورسعيد من المحافظات الواعدة وتضم مشروعات كبرى وحققت إنجازات كبيرة. 
وأشادت النائبة نشوى الديب بالمشروعات الاستثمارية في بورسعيد وحجم الإنجازات في كل المجالات. 
وأشار النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، بحجم الإنجازات ومشروعات الغاز والبترول ببورسعيد وأنها الأكبر، حيث تخدم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المصري، خاصة الاستثمارات الأجنبية ضاربًا مثالًا بحقل ظهر أكبر حقول الغاز في مصر. 
وأكد النائب حسام حبيب أن محافظة بورسعيد من أكبر المحافظات الاستثمارية الكبرى وتضم عددًا من المشروعات القومية. 
وقال النائب عبد الله لاشين إن مصر تواجه الظروف الاقتصادية العالمية بمزيد من المشروعات والاستثمارات مع توجيهات وقرارات من الرئيس السيسي المواطن البسيط والتحركات التي تقوم بها الدولة لدعم الاقتصاد، ومن أبرزها مشروع رأس الحكمة.

ومن محافظة بورسعيد تحدث النائب حسن عمار والنائبة أمل عصفور حول إنجازات المحافظة وأبرز التحديات التي تواجهها.
ويضم الوفد البرلماني عددا كبير من النواب ومحمد جنيدي، وكيلي اللجنة، وخالد عبد المولى، أمين سر اللجنة والنواب شريف الورداني ووجيه أباظة وعيد حماد خالد مشهور وعبد الله لاشين وعبد الباقي تركيا وعلاء عبد النبي وسامح حبيب وأحمد حجازي وإيهاب عبد العظيم والنائبة نشوى الديب وحسام حلمي ماضي محمود، ومحمد طايع ورفعت شكيب  والنائبة آية فوزي فتى، والنائب حمدي سليمان وصفاء جابر وسناء طايع وهويدة طعيمة وعفاف زهران والنائب عبد الله لاشين.

طاقة النواب مجلس النواب بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد

مواد متعلقة

افتتاح أعمال الجلسة العامة للشيوخ لاستكمال مناقشة قانون الضمان الاجتماعى الموحد

وزيرة التضامن تتمسك بالـ50 سنة للأنثى غير المتزوجة بقانون الضمان الاجتماعي

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل مسمى قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى

برلماني: الضمان الاجتماعي الموحد إنجاز والدولة المصرية ليست بعيدة عن مواطنيها

رئيس الشيوخ يطالب الحكومة بلائحة قانون الضمان الاجتماعى التنفيذية مفصلة ودقيقة

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى

بهاء أبوشقة يشيد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى

مجلس الشيوخ يحيل 11 اقتراحًا برغبة إلى الحكومة

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبدالقادر إلى الدورى التركى فى الصيف

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

تقدم كبير فى مفاوضات مصر.. وتصريحات نائبة بايدن تقلب الموازين فى إسرائيل

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال