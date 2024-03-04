"طاقة النواب" تزور عددًا من المشروعات الكبرى فى بورسعيد

التقى وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال زيارة برلمانية، اليوم الإثنين، برئاسة طلعت السويدي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتزور عدد من المشروعات الطاقة وحقل ظهر والمناطق الصناعية.

وقال محافظ بورسعيد خلال استقبال الوفد البرلماني بمقر المحافظة، إن الإنجازات ومشروعات التنمية تواصلت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يوجه ويتابع دائمًا خاصة المشروعات القومية الكبرى ببورسعيد، حيث تضاعفت المشروعات بفضل الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر.

واستعرض محافظ بورسعيد خلال اللقاء أبرز الإنجازات والمشروعات في المحافظة واصفًا المحافظة بأنها محافظة استثمارية تجذب أكبر الاستثمارات الأجنبية ويوجد بها أكبر محطة تحلية ومعالجة مياه في العالم، وهي محطة بحر البقر ومشروع استصلاح نصف مليون فدان بشرق التفريعة ومشروعات الغاز أبرزها وأكبر حقل ظهر الذي بدأ الإنتاج 2017، وحققت مصر بعدها بعام الاكتفاء الذاتي من الغاز وينتج 3 مليارات قدم مكعب، إضافة إلى ميناء شرق بورسعيد المصنف العاشر على مستوى العالم.

من جانبه قال طلعت السويدي، رئيس اللجنة، إن بورسعيد من أبرز المحافظات الاستثمارية، والتي تتضمن مشروعات قومية ومشروعات الطاقة.

وأضاف "السويدي"، أن اللجنة تقوم أيضًا بزيارة حقل ظهر غدًا وتلتقي وزير البترول حول إنتاج حقل ظهر، والمشروعات الجديدة للغاز واستراتيجية الدولة لتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة في هذه المرحلة المهمة.



وقال خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، إن مجلس النواب يسعى للتعاون مع الحكومة من أجل مصالح الوطن مؤكدًا أن المشروعات القومية في ظل اهتمام الدولة ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطاقة النظيفة ومشروعات الغاز هي فخر لكل مصري.

وتابع عبد المولى قائلا إن الرئيس وعد بأن مصر ستكون أم الدنيا ونحن نثق بالرئيس مشيدًا بمشروع رأس الحكمة وأنه بداية المشروعات كبرى لانطلاق مصر ومكانتها الطبيعية.

وأشاد النائب أحمد حجازي بالدور المجتمعي للشركات والدور المجتمعي لها، خاصة في مجال البيئة مؤكدًا أن المشروعات الاستثمارية ببورسعيد تحقق الكثير للدولة وتوفر فرص العمل.

وقال النائب عبد الباقي تركيا، عضو اللجنة، إن مشروعات الغاز وخاصة حقل ظهر تمثل أهمية كبرى لمصر في ظل التحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي يهتم بها الرئيس السيسي مشيدًا أيضًا بنجاح مصر وبورسعيد في جذب الاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية.

وشدد النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة، على أن محافظة بورسعيد من المحافظات الواعدة وتضم مشروعات كبرى وحققت إنجازات كبيرة.

وأشادت النائبة نشوى الديب بالمشروعات الاستثمارية في بورسعيد وحجم الإنجازات في كل المجالات.

وأشار النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، بحجم الإنجازات ومشروعات الغاز والبترول ببورسعيد وأنها الأكبر، حيث تخدم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المصري، خاصة الاستثمارات الأجنبية ضاربًا مثالًا بحقل ظهر أكبر حقول الغاز في مصر.

وأكد النائب حسام حبيب أن محافظة بورسعيد من أكبر المحافظات الاستثمارية الكبرى وتضم عددًا من المشروعات القومية.

وقال النائب عبد الله لاشين إن مصر تواجه الظروف الاقتصادية العالمية بمزيد من المشروعات والاستثمارات مع توجيهات وقرارات من الرئيس السيسي المواطن البسيط والتحركات التي تقوم بها الدولة لدعم الاقتصاد، ومن أبرزها مشروع رأس الحكمة.

ومن محافظة بورسعيد تحدث النائب حسن عمار والنائبة أمل عصفور حول إنجازات المحافظة وأبرز التحديات التي تواجهها.

ويضم الوفد البرلماني عددا كبير من النواب ومحمد جنيدي، وكيلي اللجنة، وخالد عبد المولى، أمين سر اللجنة والنواب شريف الورداني ووجيه أباظة وعيد حماد خالد مشهور وعبد الله لاشين وعبد الباقي تركيا وعلاء عبد النبي وسامح حبيب وأحمد حجازي وإيهاب عبد العظيم والنائبة نشوى الديب وحسام حلمي ماضي محمود، ومحمد طايع ورفعت شكيب والنائبة آية فوزي فتى، والنائب حمدي سليمان وصفاء جابر وسناء طايع وهويدة طعيمة وعفاف زهران والنائب عبد الله لاشين.