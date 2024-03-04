الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وقاية النباتات: برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز إنشاء المناحل وتربية نحل العسل في المحافظات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم معهد بحوث وقاية النباتات عدة برامج تدريبية شاملة لإنشاء المناحل وتربية نحل العسل ورعاية الطوائف، بمقره الرئيسي بالدقي وفرع المعهد بمحافظة الشرقية وفرع قسم النحل بالقناطر الخيرية محافظة القليوبية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير مهارات شباب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل ولإقامة مشاريع صغيرة، وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتنمية الوعي بأهمية النحل في الإنتاج الزراعي والفوائد الاقتصادية والبيئية المترتبة على منتجات النحل.

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، بأن وقاية النباتات يتخذ صناعة نحل العسل مخططًا استراتيجيًا يحرص على نشره بصفة مستمرة في جميع المحافظات، فأهمية النحل لا تقتصر على منتجاته فحسب، بل تمتد لتشمل تلقيح النباتات والإنتاج المستدام للغذاء فضلا عن التنوع البيولوجي، لذلك تهدف هذه البرامج إلى جذب المبتدئين والمحترفين على حد سواء، لتعزيز الممارسات الصحيحة في هذا المجال، وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإنشاء وإدارة المناحل بشكل فعال وناجح، فمشروعات نحل العسل من المشروعات الزراعية الناجحة، منخفضة التكاليف وذات جدوى اقتصادية عالية. 

وأشار عبدالمجيد إلى أن البرامج التدريبية تشتمل على مجموعة متنوعة من المنهجيات النظرية والعملية للتعريف بأهم السلالات الموجودة في مصر، المظاهر السلوكية غير المرغوب فيها، أمراض النحل والآفات التي تصيبه وأعراض كل منها وأهم طرق الوقاية والعلاج، والتعرف على مكونات المنحل النموذجي وشروط إنشاء المناحل وكذا التعرف على افراد الطائفة ودورة حياتها واعمالها داخل وخارج الخلايا، علاوة على تعريف المربى المبتدئ على الأهمية الاقتصادية للمنتجات المختلفة والإشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه النحل في زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية حاضر في البرامج التدريبية لفيف من الأساتذة والباحثين المتميزين في مجال النحالة بالمعهد.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وقاية النباتات برامج تدريبية شاملة المناحل

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