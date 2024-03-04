الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

جميل برسوم
جميل برسوم

أعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، عن وفاة الفنان جميل برسوم، فجر اليوم الإثنين، بعد معاناة مع المرض.

وكتب الأب بطرس على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الراحة الأبدية، أعطه يا رب بنورك الدائم، فلتضىء له، وليستريح فى سلام آمين، نقدم تعازينا القلبية فى رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم، الذى أمتعنا جميعًا بأعماله الفنية الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".


جميل برسوم ممثل مصري، شارك في بعض الأعمال التليفزيونية، أشهرها مسلسل "آوان الورد" عام 2000، وأعمال سينمائية أهمها "ولاد العم" في 2009.

وقدم جميل أيضًا "أنا وابن خالتى والصندوق وتحت الوصاية وفي يوم وليلة وفلانتينو وحكايتي ونصيبي وقسمتك".

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