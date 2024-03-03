أستاذ اقتصاد يحذر من تدهور الوضاع الأمني والبيئي بالبحر الأحمر

حذر د.أيمن النحراوي، أستاذ الاقتصاد الدولي واللوجيستيات من تدهور الوضع الأمني والبيئي في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بعد استهداف سفينة بريطانية وغرق أخرى تحمل 41 ألف طن من الأسمدة.

أشار النحراوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها في المساء مع قصواء، على قناة سي بي سي، إلى أن هذه الأحداث تشكل خطرا على البيئة البحرية والتنوع الحيوي، حيث تسببت في تكوين بقعة نفطية عملاقة تمتد لـ 30 كيلو متر، وتهدد بإحداث ظاهرة الازدهار الطحالبي الذي يقلل من مستوى الأكسجين في الماء ويقضي على الحياة البحرية.

أضاف النحراوي أن هذه الأزمة تلهي العالم والمجتمع الدولي عن القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي الأولوية والمتضرر الأكبر من هذا التصعيد.