الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإمارات تؤكد سعيها لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أكدت الإمارات سعيها لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها بذلت الجهود والمساعي في كل الأصعدة، ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع المساعي الدبلوماسية والاتصالات الدولية للضغط باتجاه استصدار قرارات أممية لوقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع عبر ممرات آمنة ومستدامة وبالكميات الكافية التي يحتاجها السكان في القطاع.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مصر تواصل مع الإمارات الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات شمال غزة

جاء ذلك خلال مشاركة وفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في الاجتماع الثاني عشر للجنة فلسطين، الذي عقد ضمن اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للاتحاد، في مدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

txt

مجلس الإمارات للمستثمرين: الحكومة المصرية الحالية "قوية"

وجدد نائب رئيس المجموعة، وليد علي المنصوري، تضامن الإمارات الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه اللحظات الصعبة، التي يحتاج فيها سكان قطاع غزة للدعم الإغاثي والمساعدة الإنسانية من الجميع.. مستعرضا دور بلاده من خلال مساهمتها وجهودها في المحافل الدولية وفي الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية كافة، بهدف خلق أفق سياسي للحل السلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، ورفض سياسة العقاب الجماعي ورفض تهجير السكان الفلسطينيين سواء داخل أراضيهم أو خارجها.

الإمارات قطاع غزة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المساعي الدبلوماسية الاتصالات الدولية المساعدات الإنسانية ممرات آمنة ومستدامة

مواد متعلقة

توابع الحرب الفاشلة.. انهيار الحكومة الإسرائيلية وغضب ضد نتنياهو بعد إخفاق غزة

"النرويجى للاجئين": نريد من إسرائيل وحماس وقف إطلاق النار (فيديو)

برلمانى: المقترح المصرى لوقف إطلاق النار على غزة يؤكد دور القاهرة المحورى فى القضية الفلسطينية

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

مصدر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر لم تتلق أي ردود بشأن مقترح وقف إطلاق النار بغزة

مصدر مصري: مقترح وقف إطلاق النار أولى وسيتم بلورته عقب موافقة جميع الأطراف

القاهرة الإخبارية: حماس والجهاد ترفضان التنازل عن السلطة فى قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار

القيادات الدينية المسيحية والإسلامية المقدسية تتمسك بالوصاية الهاشمية.. والملك عبدالله الثانى يحاورهم فى عمان عن غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. الدولار يواصل الهبوط لـ40 جنيهًا فى السوق السوداء والذهب يخسر 1300 جنيه

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

مصطفى كامل يتدخل للتهدئة بين أهل أرملة حلمي بكر وليلى الشبح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين