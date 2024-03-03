تأجيل محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر و15 آخرين فى "الخلية الإعلامية"

أجّلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولية العليا، اليوم الأحد، محاكمة القياديين الإخوانيين حمزة زوبع ومعتز مطر و15 آخرين، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الخلية الإعلامية»، إلى جلسة 1 أبريل.

تأجيل محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر و15 آخرين

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين، أيضًا، تهم تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.